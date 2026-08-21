Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 14:06h.

Primera rueda de prensa previa a un partido

Edin Terzic es tajante con el lateral derecho y el Athletic acepta una venta a la baja

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Edin Terzic ha atendido a los medios este viernes. En la previa del debut liguero del Athletic Club ante el Sevilla, el entrenador de Menden confía en un estreno feliz en San Mamés. Además de hablar de su primer rival en LALIGA EA Sports 2026/27, el técnico rojiblanco también habló de nombres propios como el de Nico Williams.

Al ser cuestionado por algunos malos resultados en la pretemporada, Terzic fue claro: "Lo importante son los resultados, pero soy técnico y lo que me importa es la actuación sobre el campo. Los puntos son importantes y hemos trabajo para ello. Si empezamos bien, eso aportará confianza y creo que nos ayudará a los próximos encuentros".

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Las palabras de Edin Terzic antes del Athletic Club - Sevilla FC

Sensaciones previas al debut. "Nos hemos preparado muy bien en la pretemporada y en los entrenos. Tengo vibraciones positivas de cara al partido de mañana".

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Las bajas ante el Sevilla. "Dani Vivian no ha podido entrenar últimamente, de todas maneras, está trabajando bien en el gimnasio y está muy motivado. Se encuentra sin dolor, le hemos hecho una promesa, cuando vuelvas al equipo, el equipo estará muy bien de cara al próximo partido".

Nico Williams. "En cuanto a Nico, sabemos que ha vuelto del Mundial y lleva un par de semana poniéndose al día de la lesión. Está sin dolor, conozco su historial y también la entrevista que se vio, de todos modos, nunca me gusta leer ese tipo de entrevistas. Lo que creo es que encontrarle sin dolor, preparado para jugar y sonriendo es algo positivo para él, pero también para el equipo".

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Presión añadida ante el Sevilla FC. "No lo sé, ellos han hecho lo que han tenido que hacer. Recibieron un penalti a favor en el minuto final, han jugado con uno menos... esa es su historia. Mañana es el partido número 1 de LALIGA para nosotros, no el 38, hay mucho trabajo por hacer. Sería excelente hacer un buen resultado, pero la prioridad es esa, ganar. Una vez acaba esto, ya tenemos el segundo partido".

La alineación del Athletic. "Buen intento. Si me haces la pregunta la semana que viene, será la misma respuesta. En 24 horas las cosas pueden cambiar mucho y en segundo lugar no queremos facilitarle la información al rival".

La plantilla. "El club, cuando habló conmigo en relación a lo que era venir aquí, evidentemente no hubiera dicho que sí si no hubiese creído en la plantilla. La plantilla tiene muchas habilidades, similitudes y diferencias en los puestos... lo que hay que tener en cuenta que este club tiene una historia y todo mi trabajo está basado en el que hizo Ernesto Valverde con anterioridad. Ahora es mi turno para mantener ese legado con esta plantilla que tengo".

Una opinión sobre LALIGA. "No es una cuestión que me preocupa en exceso, no puedo influir. Básicamente, lo que quiero es no preocuparme de los problemas, quiero buscar soluciones y convertir esos problemas en desafíos".