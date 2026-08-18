El jefe de prensa impide preguntar sobre las protestas de Riazor: "No procede"

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La tensión de la grada de Riazor se traslada a la zona mixta. El RC Deportivo de A Coruña regresó este lunes a Primera División con un empate ante el Elche CF que estuvo marcado por las protestas en la grada, donde miles de aficionados vistieron con camiseta naranja mostrando su rechazo a las medidas del club hacia los abonados de Marathon Inferior, donde se ubican los Riazor Blues.

Tras más de 90 minutos sentados y sin animar, que provocaron que un ambiente que debería haber sido festivo se transformara en algo frío, la prensa intentó preguntar a los jugadores en zona mixta por esta situación, pero el departamento de comunicación del club lo impidió: "Esa pregunta no es procedente", respondió el jefe de prensa a un periodista mientras Ximo Navarro atendía a los medios.

Agaxorde reacciona al veto del Deportivo: "Reclamamos respeto"

Unas horas más tarde, la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) ha expresado a través de un comunicado oficial "preocupación" por lo ocurrido en esa zona mixta de Riazor, donde señalan que hubo dos periodistas a quienes no permitieron ejercer sus preguntas.

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Desde Agaxorde consideran “legítimo” que los clubes establezcan normas para ordenar sus comparecencias, pero no entienden que se impida responder a una pregunta "por considerar previamente que su contenido no es procedente" y recuerdan que las cuestiones relativas al ambiente vivido durante un partido y la reacción de los aficionados forman parte de la actualidad, por lo que es una obligación de los periodistas exponerlas.

"El hecho de que una pregunta pueda resultar incómoda para una entidad no debería ser motivo suficiente para condicionar su formulación. Por eso, reclamamos al Deportivo respeto al trabajo de los periodistas y que sus comparecencias de prensa se desarrollen con normalidad, permitiendo a los profesionales formular las preguntas con libertad", expone en su comunicado.