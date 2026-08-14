Posibles alineaciones del Espanyol - Levante para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 06:15h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Espanyol y Levante de la jornada 1

El Espanyol, el equipo más madrugador de LALIGA con sus fichajes junto al Real Madrid

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El RCD Espanyol recibirá al Levante UD en el RCDE Stadium en el encuentro correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para el domingo 16 de agosto a las 19:00h. Ambos conjuntos alzan el telón del nuevo curso 26/27 con esperanzas renovadas tras un intenso mercado estival. Para el bando perico, arrancar fuerte ante su afición resulta fundamental para consolidar el proyecto de Manolo González ya que estuvo a punto de romperse la temporada pasada y enfrente estará el Levante de Luis Castro, que acude a Barcelona con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones con las que acabaron la campaña pasada.

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol se presentará ante su hinchada con un 4-2-3-1 marcado por la llegada de nuevos nombres. Marko Dmitrovic será el dueño de la meta perica, en la zaga Omar El Hilali estará en el lateral derecho y Leandro Cabrera, como uno de los centrales, parecen fijos. Está la duda entre Unai Núñez, recién llegado en este mercado desde el Celta, o Clemens Riedel para el otro central, mientras que en el carril izquierdo pelean la titularidad el canterano Hinojo y la nueva incorporación Quilindschy Hartman. En el doble pivote, Urko González y Edu Expósito llevarán la manija del equipo y, por delante, el flamante fichaje Álex Calatrava, uno de los nombres propios del Castellón la pasada campaña. La banda derecha será para Dolan o Jofre y la izquierda estará entre Javier Hernández o Pere Milla, todo ello ante la baja de Javi Puado, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla. En punta, Roberto Fernández será la referencia ofensiva ante la baja por lesión hasta diciembre de Kike García.

Posible once del Espanyol frente al Levante:

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Unai Núñez/Riedel, Cabrera, Hinojo/Hartman

Centrocampistas: Urko, Edu Expósito, Dolan/Jofre, Calatrava, Hernández/Pere Milla

Delanteros: Roberto

Posible alineación del Levante

El Levante de Luis Castro seguirá con el 4-3-3 y con la más que posible integración de varios refuerzos en el once titular. Ryan bajo estará bajo palos, la línea defensiva contará con Aïssa Mandi, fichado en este mercado y le acompañará De la Fuente. En el lateral izquierdo estará Manu Sánchez y en el derecho pelean la titularidad Nacho Pérez y Jeremy Toljan. En la sala de máquinas, Hugo Sotelo y Kervin Arriaga disputan una plaza con la opción de ver a Oriol Rey, mientras que por delante estarán Olasagasti y uno entre Enzo Bardeli y Carlos Álvarez. En el ataque, Iván Romero le ha ganado la partida a Etta Eyong para actuar como referencia y estará acompañado por Víctor García en la banda derecha y Paco Cortés o Thiago Fernández en la izquierda.

Posible once del Levante frente al Espanyol:

Portero: Ryan

Defensas: Nacho Pérez/Toljan, Mandi, De la Fuente, Manu Sánchez

Centrocampistas: Sotelo/Arriaga, Olasagasti, Bardeli/C.Álvarez

Delanteros: Víctor García, Iván Romero, Cortés/Fernández