El Betis abre un concurso para diseñar la camiseta Forever Green de la 26/27

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 12:00h.

El club invita por primera vez a aficionados y ciudadanos de cualquier lugar del mundo a participar activamente en el proceso creativo de una camiseta destinada a visibilizar una cuestión ambiental

El Betis, a expensas de abrir la vía definitiva por el delantero

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El Real Betis Balompié abrió este lunes el plazo de participación del concurso de ideas para elegir el concepto y el diseño que inspirarán la equipación especial del partido Forever Green de la temporada 2026/27. Con esta iniciativa, el Club invita por primera vez a aficionados y ciudadanos de cualquier lugar del mundo a participar activamente en el proceso creativo de una camiseta destinada a visibilizar una cuestión ambiental concreta. De esta forma, el club vuelve a utilizar la capacidad de sensibilización y movilización del fútbol para promover el cuidado del planeta.

Las propuestas podrán presentarse desde este lunes 3 de agosto hasta las 23:59 horas del domingo 16 de agosto de 2026 a través de la web oficial del concurso: https://cloud.mc.realbetisbalompie.es/ForeverGreenKit.

Una camiseta para concienciar sobre los retos ambientales

El concepto y el diseño de la camiseta deberán girar alrededor de una temática medioambiental. Las personas participantes podrán abordar cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la generación de residuos, la basura marina, la protección de la biodiversidad, la conservación de la fauna y la flora, las especies en peligro de extinción, las energías limpias, la movilidad sostenible o el consumo responsable, entre otros asuntos relacionados con el cuidado del medioambiente.

El concurso no pretende reconocer únicamente la calidad técnica o estética de las propuestas, sino también fomentar la investigación, la creatividad y la reflexión sobre los principales desafíos ambientales de la actualidad.

La idea ganadora servirá como base para el desarrollo de la equipación especial prevista para el partido Forever Green de la temporada 2026/27, cuya fecha todavía está por determinar. El Real Betis podrá realizar las adaptaciones necesarias para hacer posible su fabricación, procurando respetar la esencia y el mensaje original del diseño.

Una camiseta fabricada con poliéster reciclado

Para la elección de la camiseta, que será confeccionada utilizando poliéster 100% reciclado, se valorará positivamente el empleo de los colores principales y secundarios de la paleta cromática del Real Betis. Al tratarse de una equipación prevista para un partido como local, se recomienda que el verde sea el color predominante.

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El escudo, los logotipos, la tipografía corporativa y el resto de los recursos necesarios están disponibles para su descarga en la web oficial del concurso, así como toda la información de la iniciativa.

Cuatro diseños finalistas y una votación pública

Una vez finalizado el plazo de presentación, un comité integrado por representantes de las áreas de Retail y Marketing del Real Betis y del equipo de Forever Green, con la posible participación de miembros de Hummel, seleccionará cuatro propuestas finalistas. Para la selección se tendrán en cuenta la coherencia del diseño con la temática medioambiental, su originalidad, la relevancia y actualidad del mensaje, su capacidad de concienciación, la calidad gráfica y su viabilidad para ser reproducido sobre tejido.

La decisión definitiva recaerá en la ciudadanía, que podrá votar los trabajos finalistas durante 72 horas mediante una encuesta en el perfil de Instagram de Forever Green en los primeros días de septiembre. La propuesta vencedora servirá de inspiración para una equipación con la que el Real Betis pretende volver a situar la sostenibilidad en el centro de la conversación y transmitir, a través del fútbol, un mensaje de compromiso con el futuro del planeta.