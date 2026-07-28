Joan Laporta sufre una arritmia e informa de su estado de salud actual
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Joan Laporta sufrió esta semana una arritmia que, gracias a la rápida atención médica, ha sido revertida. El presidente del Barcelona guarda reposo tras la dolencia sufrida y no estará presente en el stage del conjunto blaugrana en Birmingham. Fue el máximo dirigente culé el que informó de lo sucedido a través de un escrito.
El comunicado de Joan Laporta
Este es el comunicado que ha emitido Joan Laporta para informar de su estado de salud tras la arritmia sufrida:
¡¡¡Todo ha ido bien!!! ¡¡¡Me han revertido la arritmia!!! ¡¡¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!!!
Estoy muy agradecido a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariño, dignificando la medicina y el juramento hipocrático.
Una prueba más de que en Barcelona y en Catalunya también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y me siento especialmente orgulloso también de los servicios médicos del Barça, encabezados por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con gran eficiencia.
También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al Dr. Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia.