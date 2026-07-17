El Nou Mestalla ya presume de fachada: así avanzan las obras del terciario

David Torres 17 JUL 2026 - 11:23h.

Los vecinos lo vieron por dentro este jueves

Nou Mestalla, Año 0: llega la fase final

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ValenciaEl Nou Mestalla encara su último año de construcción, tras quince parado, con las obras adquiriendo una velocidad de crucero. Este misma semana, con el comienzo de las obras de la zona del terciario y el anuncio por parte de la Agrupación de Peñas del Valencia CF de que vuelven a casa y tendrán su sede en el nuevo estadio, comenzaba el Año Cero de Mestalla. Y es quee, según el cronograma pactado con el Ayuntamiento de Valencia, el 11 de julio de 2027 tendrá que tener el certificado final de obras y poder inaugurar su campo el día 12 y, de paso, estar listo para ser sede el Mundial 2030. Los vecinos de Benicalap lo visitaron por dentro este jueves.

ElDesmarque ha querido conocer de primera mano cómo avanzan las obras y hay dos puntos dónde los avances son más evidentes. Por un lado, la fachada, que empieza ya a estar casi completa a medida que se van cubriendo, además de las balconadas, las 12 escaleras exteriores; y por otro lado la zona del terciario, que el Valencia CF tiene que tener a cota cero para poder inaugurar el estadio.

¿Cómo será la fachada del Nou Mestalla?

Cabe recordar que, como informó el Valencia CF en su día, la futura fachada del Nou Mestalla "combinará una imagen contemporánea con un guiño al histórico Mestalla. El diseño contempla una envolvente perimetral formada por grandes balconadas abiertas, inspiradas en los característicos balcones del actual estadio, sobre las que se han instalado lamas y paneles que "dotarán al recinto de una apariencia ligera y elegante".

Completarán la imagen del estadio los 50 grandes pilares de acero que sustentan la cubierta y que quedarán integrados en la composición exterior, convirtiéndose también en un elemento arquitectónico distintivo. "Además de su función estética, la fachada servirá para conectar visualmente el interior con el exterior y reforzará la identidad mediterránea del estadio". Los últimos avances de la misma, como se ve en el vídeo superior, permiten intuir la imagen definitiva de un estadio que busca unir innovación, sostenibilidad y el legado arquitectónico del viejo Mestalla.