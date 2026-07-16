Los vecinos de Benicalap ya conocen el Nou Mestalla por dentro

David Torres 16 JUL 2026 - 18:10h.

La asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos visita el Nou Mestalla

Nou Mestalla, Año 0: llega la fase final

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ValenciaLa asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos ha visitado el Nou Mestalla. A ellos, el club les ha informado de primera mano el plan que hay con el nuevo estadio, tanto constructivamente hablando, como con el polideportivo así con los macroconciertos que se programarán sólo en verano.

En esta agenda de acercar el campo al barrio que lo va a albergar, un grupo de vecinos del barrio donde se asienta el futuro estadio del Valencia CF ha podido conocer de cerca la futura casa del valencianismo, una obra singular que ha entrado en el último año de construcción y que, desde su inauguración en 2027, no solo dinamizará la vida de Benicalap, sino que tendrá un impacto en la ciudad de Valencia, incrementando la actividad deportiva, de ocio y entretenimiento los 365 días del año. El Director General del Valencia CF, Javier Solís, ha acompañado este jueves a los representantes de la asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos en su primera visita al Nou Mestalla.

Es evidente que el nuevo campo no puede nacer ni desarrollarse de espaldas al barrio. No en vano, es un proyecto transformador para el barrio y para la ciudad.

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Un año para acabar al Nou Mestalla

Cabe recordar que al Nou Mestalla le queda aproximadamente un año para estar terminado. El calendario pactado entre el Valencia CF y el Ayuntamiento fija el 11 de julio de 2027 como fecha para la emisión del certificado final de obra, con la intención de inaugurar el estadio al inicio de la temporada 2027-28. En la actualidad, el club asegura que alrededor del 75% de la construcción ya está ejecutada y afronta la fase decisiva, centrada en el montaje de la gran cubierta, la fachada, las instalaciones interiores y los acabados finales. Si se cumplen los plazos previstos, el Nou Mestalla estará listo para convertirse en la nueva casa del Valencia CF y en una de las sedes del Mundial de 2030.