Muere José León, expresidente del Betis en tres etapas diferentes

Álvaro Borrego 10 JUL 2026 - 10:43h.

El nazareno dejó el Betis en 2010 y ha fallecido a los 91 años

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Este viernes se ha conocido el fallecimiento del expresidente José León Gómez a los 91 años. El empresario ocupó la presidencia del Real Betis Balompié durante tres etapas distintas, en 1969, de 1992 a 1996 y del 2006 al 2010, estando ligado al club durante cuatro décadas y siendo una de las personas de máxima confianza de Manuel Ruiz de Lopera durante los primeros años del siglo.

José León, natural de Dos Hermanas, dedicó gran parte de su vida al Real Betis y dio sus primeros pasos en el club dentro de la directiva encabezada por Julio de la Puerta. Tas la dimisión de este último ocupó la presidencia de manera provisional, con tan solo 34 años, hasta la llegada de José Núñez Naranjo. Durante todos los años posteriores fue alternando diferentes posiciones de envergadura, trabajando también en los consejos presididos por Juan Mauduit y Hugo Galera, antes de convertirse en uno de los precursores de la transformación de la entidad a sociedad anónima deportiva.

Manuel Ruiz de Lopera le dio la confianza para asumir la presidencia entre 1992 y 1996 para luego hacer lo propio entre 2006 y 2010. José León vivió una de las etapas más gloriosas de la entidad pero también una de las más duras, dado que terminó inhabilitado en aquel proceso del concurso de acreedores, en un contexto especialmente convulso marcado por la intervención judicial. Terminó presentando su dimisión y fue Jaime Rodríguez Sacristán quien tomó el relevo.

Después de su salida en 2010 el nazareno José León pasó a un segundo plano y dejó las esferas públicas, centrándose en sus negocios ubicados en su localidad natal de Dos Hermanas. El Real Betis ha comunicado en la mañana de este viernes su fallecimiento y el Sevilla FC ha trasladado su pésame.