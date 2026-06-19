Javi Rayo 19 JUN 2026 - 18:12h.

Mati Prats pide a la directiva del Sevilla que escuche a su afición

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Los sevillistas volvieron a tomar este jueves las calles de la capital andaluza para pedir a la directiva del Sevilla FC que de un paso al lado y se marchen del club. Cerca de 40.000 personas gritaron a los cuatro vientos que ha llegado la hora de salvar al club y hay cuatro demandas clave para conseguirlo. Mati Prats ha querido unirse a las quejas de la afición sevillista y ha pedido a los directivos que se vayan de una vez por todas.

"Más de 30.000 personas salieron ayer a la calle en Sevilla para exigir la dimisión del consejo. La gota que ha colmado el vaso ha sido la ruptura con los inversores y Sergio Ramos. Los sevillistas están hasta el gorro de la directiva ¡Cuándo se van a ir estos señores! Ayer, con el calor que hacía en Sevilla, hubo una manifestación multitudinaria para deciles: ¡señores, váyanse ya y déjennos ilusionarnos una vez más'", comentaba Mati Prats durante su intervención en ElDesmarque de Cuatro.

Puedes ver la secuencia completa pinchando en el vídeo superior de esta noticia.