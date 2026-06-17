El Sevilla FC blinda a una de las mayores promesas de su cantera

Álvaro Borrego 17 JUN 2026 - 20:51h.

El Sevilla ha anunciado la renovación de Murci, lateral derecho e internacional por las categorías inferiores de España

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Antonio Murciano, futbolísticamente conocido como Murci, ha llegado a un acuerdo con el Sevilla FC para su renovación hasta 2029. Una gran noticia para los intereses del club, asegurando así la continuidad de uno de los canteranos con mayor proyección de la Carretera de Utrera. Desde su posición de lateral derecho, esta temporada ha destacado al disputar 27 partidos, con siete goles en su haber con el Cadete A, campeón de Andalucía en la recién finalizada temporada.

Murci destaca por ser un habitual en las categorías inferiores de España desde hace varias temporadas. Sin ir más lejos, en este curso ha sumado un total de cinco convocatorias con la sub-16. Así, con esta renovación, el club de Nervión logra la continuidad de una de las jóvenes promesas de los últimos tiempos, que permanecerá en el club al menos durante tres años más.

Esta es la segunda renovación que anuncia el Sevilla FC en este mes de junio. La semana pasada se anunciaba el acuerdo para concretar la continuidad de Eric Alcaide, quien estará vinculado al conjunto sevillista hasta 2028. Tras su llegada el pasado verano procedente del CF Damm, el extremo de 20 años ha completado una temporada de mucho protagonismo en los dos primeros filiales. En Tercera Federación, con el Sevilla C, ha disputado 21 partidos y anotado un gol destacando desde las primeras jornadas.

Esto le permitió dar el salto al Sevilla Atlético, con el que se estrenó el pasado mes de noviembre durante la victoria ante el Marbella FC en el Estadio Jesús Navas. Alcaide ha terminado participando en 18 encuentros con el primer filial, con el que tendrá dorsal la próxima temporada en Segunda Federación.