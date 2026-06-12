Álvaro Borrego 12 JUN 2026 - 13:01h.

El Pontífice recibió un obsequio de un aficionado bético a su llegada a las Islas Canarias

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Una vez concluida su estancia en Madrid y Barcelona el Papa León XIV ha viajado hasta Canarias para iniciar una visita muy pegada al fenómeno de la inmigración, que además es histórica, porque nunca antes un pontífice se había desplazado hasta las islas. De esta manera Robert Prevost cumple el deseo de su antecesor, el Papa Francisco, fallecido el año pasado, que planificó este viaje para poder estar cerca de los inmigrantes y de los equipos de socorro y acogida, conmovido por las miles de vidas que se ha cobrado el Atlántico en los últimos años entre las personas que intentan llegar a Europa a bordo de embarcaciones precarias. Y, caprichos del destino, también ha tenido protagonismo el Real Betis.

Este jueves un aficionado le hizo entrega de un regalo del Real Betis, presente que el Papa León XIV aceptó de buen gusto. El pontífice saludó a los allí presentes y recogió ese obsequio, levantando la ilusión de los más pequeños. Las reacciones no se hicieron esperar. "Dios es del Betis y ahora el Papa también", "viva su majestad y viva el Papa" o "somos los más pesados del mundo" fueron algunas de las reacciones de los béticos.

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La visita se abrió en el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, la principal base de operaciones de Salvamento Marítimo en Gran Canaria y el epicentro del grueso de los rescates hasta 2023, cuando la mayoría de los cayucos comenzaron a dirigirse directamente hacia la isla de El Hierro. Acompañado por Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, en Arguineguín el pontífice escuchará testimonios de personas que han sobrevivido a una travesía de varios días en cayuco, a sus rescatadores y a voluntarios de organizaciones humanitarias que colaboran en la acogida. Y, en uno de los actos más simbólicos de toda su visita, depositó unas flores en el mar por todos los que nunca llegaron.

La visita continuó después en la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, con un encuentro con la comunidad religiosa del Archipiélago en la catedral de Santa Ana y una misa multitudinaria en el estadio. León XIV durmió en el Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, a unos metros de la catedral, y este viernes ha tomado un vuelo hacia Tenerife, donde completará los últimos actos programados en su visita a España.