Asís Martín 03 JUN 2026 - 11:47h.

La baza de Edin Terzic como puente en el banquillo del Athletic

Entrevista en ElDesmarque con el expresidente del Athletic Club

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BilbaoEn el entorno del Athletic Club hablar de cátedra es nombrar a José Julián Lertxundi, reconocido empresario vizcaíno que fue el 26º presidente de la historia del club vizcaíno, un cargo que ocupó entre el 1 de julio de 1990 y el 17 de marzo de 1994 tras suceder en el puesto a su compañero de junta Pedro Aurtenetxe, el mandatario de las ligas de los años 80 de Javier Clemente.

Con Txetxu hemos hablado en ElDesmarque esta semana para conocer su criterio sobre todo lo ocurrido en la última campaña de Ernesto Valverde y, a futuro, el arranque de la segunda legislatura de Jon Uriarte Uranga en el trono de Ibaigane con el alemán Edin Terzic como nuevo míster de los leones.

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¿Cuál es tu balance de una temporada que ha hecho sufrir tanto al aficionado del Athletic?

Pese a empezar ganando las tres primeras jornadas ha sido una temporada muy dura. Sumamos esos primeros nueve puntos cobrando mucha ventaja con respecto a la Real Sociedad, que es el equipo a vigilar siempre para nosotros, pero luego nos han sobrepasado y la verdad es que la campaña ha sido una gran desilusión.

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En la Champions hemos competido dignamente, pero la verdad es que el desarrollo en la liga ha sido francamente malo.

Lo que está claro es que se ha estado a años luz de las expectativas e ilusiones que generaba la vuelta a la Champions…

Sí, porque veníamos de ganar una copa y luego un año después de meternos en Champions y el balance de la temporada ha sido muy decepcionante. Pero quiero decir que hay que analizar con frialdad los motivos de esa decepción.

¿Y qué te dice tu olfato?

Pues que no está en el debe del entrenador ni tampoco en el de los jugadores, sino en el de la composición de la plantilla. Hay fichajes erráticos y demás situaciones que los responsables no me cabe duda que están analizando con toda seriedad y pulcritud; seguro que toman buena nota de lo que ha pasado este año.

¿Te da pena que la última temporada de Ernesto Valverde haya sido la peor de sus 10 años en el cargo?

Es una pena y es una injusticia, porque Ernesto Valverde nos ha dado muchísimo tanto como jugador como posteriormente como entrenador. De hecho, yo creo que Ernesto tiene todavía mucho recorrido en el fútbol, pero que se ha visto superado por una serie de circunstancias ajenas para mí a su responsabilidad.

Yo lo siento mucho por él, y de hecho, considero que Valverde es un activo del Athletic que podía haber perdurado y haberse mantenido para aprovecharnos de su sabiduría futbolística, de su carácter y de su amor al Athletic.

¿Serías partidario de tener una estatua de Ernesto Valverde en Bilbao?

Pues no sé si tanto como una estatua, pero desde luego que sí un recuerdo elegante en el Museo del Club, eso seguro, repito, por su participación en el Athletic tanto como futbolista como siendo el entrenador con más partidos de la historia (504).

¿Qué espera José Julián Lertxundi del nuevo entrenador Edin Terzic?

Pues tengo las mejores referencias de este entrenador alemán a través de Jupp Heynckes que me lo ha puesto por las nubes. Además, yo tengo muchas esperanzas en él y considero que es bueno que venga un entrenador con la mente limpia de compromisos y de conocimientos.

Ahora bien, una duda... Vamos a ver quién es el informador de ese entrenador, ya que puede tener y ofrecerle unos informes sesgados. Yo le dejaría actuar a Terzic con una libertad absoluta.

¿Es bueno traer de vez en cuando un entrenador extranjero para cambiar la 'música'?

Pues últimamente se había hablado mucho de entrenadores de la casa como Andoni Iraola, que está triunfando en Inglaterra y tiene mucho recorrido allí en la Premier League. Y además creo que vendrá al Athletic cuando él quiera venir porque todavía hay gente dentro de su época. Y eso es complicado porque quizás ahora no era el mejor momento para regresar a Bilbao.

Entiendo que es bueno que Iraola siga en Inglaterra y que siga triunfando, porque el de Usurbil conoce al Athletic mejor que nadie. También está el caso de Iñigo Pérez que ha deslumbrado este año con el Rayo Vallecano. Es decir que tenemos gente del Athletic que puede servir al Club ahora y en el futuro.

¿Qué te parece la gestión del Caso Nico Williams?

Para mí Nico es un crack y tenemos que cuidarle y exigirle como a un crack. Espero que en esta nueva etapa podamos hacer bien las dos cosas, cuidarle y exigirle.