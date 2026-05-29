David Torres 29 MAY 2026 - 17:29h.

Denuncian deficiencias técnicas y administrativas en las licencias y en la obra

'Últimes Vesprades a Mestalla' pide de nuevo al Ayuntamiento de Valencia paralizar las obras del Nou Mestalla

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ValenciaEl colectivo últimes vespradesa Mestalla, que sigue defendiendo que la mejor opción para el Valencia CF es permanecer en Mestalla, ha formalizado ante la jurisdicción contencioso-administrativa la demanda contra el Ayuntamiento de València por su actuación en relación con el proyecto del nuevo estadio del Valencia CF. La demandase dirige contra la resolución municipal que desestimó expresamente las solicitudes de úvaM relativas a la caducidad de la licencia urbanística, la adopción de medidas para evitar el inicio de las obras y el pronunciamiento sobre las deficiencias técnicas denunciadas en el Proyecto de Ejecución presentado por el Valencia CF el 11 de octubre de 2024. El Ayuntamiento y el Valencia CF, como cuando pidieron la paralización en febrero de 2026, están tranquilos.

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"Con esta actuación, úvaM da un paso más en el ámbito judicial al formalizar la demanda del recurso contencioso-administrativo que se interpuso en mayo de 2025, en relación con lo que viene denunciando desde diciembre de 2024: que el documento presentado por el club no reunía las condiciones exigibles a un verdadero Proyecto de Ejecución y que el Ayuntamiento, pese a haber sido advertido de forma expresa, concreta y técnicamente fundada, permitió el avance de las obras sin abordar materialmente el fondo de las cuestiones planteadas ni realizar una comprobación técnica suficiente", explican

"A esta falta de comprobación material se suma la actuación procesal del Ayuntamiento, ya denunciada por úvaM, después de que el juzgado haya tenido que requerir hasta en tres ocasiones la remisión completa del expediente administrativo", han asegurado

El informe técnico

La demandase acompaña de un informe técnico pericial elaborado por dos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que confirma deficiencias relevantes en aspectos esenciales del proyecto, de las que destacan, según los denunciantes;

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la indefinición de la cubierta del estadio y de sus implicaciones estructurales, económicas y funcionales;

el uso de normativa estructural derogada;

la ausencia de un análisis suficiente sobre la durabilidad y vida útil residual de una estructura abandonada durante más de quince años;

deficiencias en materia de resistencia al fuego, recubrimientos y seguridad;

la falta de definición y presupuesto completo de la instalación fotovoltaica obligatoria;

y la omisión de partidas esenciales que impiden conocer el coste real de la obra.

El núcleo del procedimiento es claro: determinar si el Ayuntamiento podía mantener la eficacia de la licencia y permitir el avance de las obras pese a las advertencias documentadas de que el supuesto Proyecto de Ejecución no cumplía los requisitos mínimos exigibles.

Para úvaM, "ninguna presión por llegar a determinados plazos, tampoco la vinculada al Mundial de fútbol de 2030, puede justificar que se reduzcancostes, se acortentiempos o se rebaje el control administrativo en una infraestructura destinada a albergar a decenas de miles de personas".