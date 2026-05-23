Posibles alineaciones del Getafe - Osasuna para la jornada 38 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 MAY 2026 - 08:04h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Getafe y Osasuna de la jornada 38

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El Getafe recibirá a Osasuna en la que será la última jornada de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez el sábado 23 de mayo a las 21:00h. El conjunto azulón viene de perder frente al Elche por 1 gol a 0 en un encuentro condicionado por la expulsión a Dakonam Djené. Los de José Bordalás siguen dependiendo de ellos mismos para clasificarse a Conference League y necesitan los tres puntos para cumplir el sueño europeo. Osasuna perdió contra el Espanyol por 1 gol a 2 y se juega la vida en el campo del Getafe. Los de Alessio Lisci han acabado la temporada con una mala racha de resultados y necesitan puntuar si o si este fin de semana. Para que los rojillos bajen a segunda división, se tienen que cumplir tres condiciones a la vez; que Mallorca y Girona ganen sus partidos y que ellos pierdan en Getafe. Para el resto de equipos que están luchando por la permanencia, así quedan las probabilidades de descenso después de lo ocurrido en la jornada 37.

Posible alineación del Getafe

El Getafe perdió frente al Elche en la pasada jornada por 1 gol a 0. Los de José Bordalás siguen dependiendo de ellos mismos para clasificarse a Conference League y buscarán sumar los máximos puntos posibles para cumplir el sueño europeo. Para el encuentro frente a Osasuna, el entrenador alicantino no podrá contar con Juanmi Jiménez, que será baja por lesión, ni con Dakonam Djené y Martín Satriano, ambos sancionados. La única duda será Kiko Femenía, que sigue con molestias. Respecto al once, Davinchi y Nyom se juegan ser el sustituto de Femenía, Damián Cáceres y Boselli el puesto de pivote y Luis Vázquez será el reemplazo de Satriano en la delantera.

Posible once de Getafe frente a Osasuna:

Portero: David Soria

Defensas: Davinchi/Nyom, Romero, Duarte, Abqar, Iglesias

Centrocampistas: Arambarri, Cáceres/Boselli, Luis Milla, Mario Martín

Delanteros: Luis Vázquez

Posible alineación de Osasuna

Osasuna perdió frente al Espanyol en el Sadar por 1 gol a 2 y llega a la última jornada con el vértigo del descenso. Los de Alessio Lisci necesitan puntuar y podrían bajar a LA LIGA HYPERMOTION si eso no ocurre. Además de no sacar ningún punto en el Coliseum Alfonso Pérez, se tendrían que cumplir otras dos condiciones a la vez para descender; que Mallorca y Girona ganen sus partidos. Para el encuentro frente al Getafe, el técnico italiano no podrá contar con Iker Muñoz, sancionado por ver la quinta amarilla contra el Espanyol y tampoco con Raúl Moro, que está lesionado. Respecto al once, Javi Galán y Abel Bretones se disputan el puesto de lateral izquierdo titular y la única duda será Víctor Muñoz, que volvió a jugar la pasada jornada después de su lesión. Si el extremo no se resiente del problema muscular que tuvo hace unas semanas, será titular ya que Osasuna se juega la vida, sino Kike Barja será el elegido.

Posible once de Osasuna frente al Getafe:

Portero: Herrera

Defensas: Galán/Bretones, Catena, Boyomo, Rosier

Centrocampistas: Oroz, Torró, Moncayola

Delanteros: Kike Barja, Budimir, Rubén García