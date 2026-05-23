Posibles alineaciones del Espanyol - Real Sociedad para la jornada 38 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 MAY 2026 - 07:45h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Espanyol y Real Sociedad de la jornada 38

Monchi pone el foco en José Juan Romero para el Espanyol como alternativa a José Bordalás

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El RCD Espanyol recibirá a la Real Sociedad en la que será la última jornada de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará en el RCDE Stadium el sábado 23 de mayo a las 21:00h. El conjunto catalán viene de ganar a Osasuna por 1 gol a 2 y con esa victoria ha certificado su salvación matemática a falta de una jornada. Los de Manolo Sánchez, que llevaban sin ganar desde diciembre de 2025, han encadenado dos victorias seguidas frente al Athletic Club y Osasuna en el momento más importante de la temporada. La Real Sociedad perdió por 3 goles a 4 frente al Valencia en Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo, tras ganar la Copa del Rey y clasificarse directamente a la Europa League, llevan desde el 4 de abril sin ganar. El entrenador estadounidense podría volver a dar minutos a algunos suplentes en un encuentro en el que el equipo vasco y el Espanyol no se juegan nada, pero despedirse de la temporada con una victoria supondría una alegría para los txuri-urdin.

Posible alineación del RCD Espanyol

El Espanyol ganó por 1 gol a 2 a Osasuna fuera de casa con Carlos Romero y Kike García como goleadores. El conjunto catalán, después de realizar una primera vuelta en la que acabó en puestos europeos, ha ido cayendo posiciones en la tabla ya que, hasta hace 1 semana, llevaba desde diciembre de 2025 sin ganar. Sin embargo, los de Manolo Sánchez han encadenado dos victorias en el momento más importante de la temporada y han certificado su salvación de manera matemática. Para el encuentro frente a la Real Sociedad, el entrenador catalán no sabe si podrá contar Cyril Ngongé ya que es duda y Javi Puado, por lesión, y Pol Lozano, por sanción, serán baja. Respecto al once, Riedel y Calero se juegan la titularidad en el central derecho y Terrats y Pickel el puesto de mediapunta.

Posible once de Espanyol frente la Real Sociedad:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Romero, Cabrera, Riedel/Calero, El Hilali

Centrocampistas: Terrats/Pickel, Urko, Edu Expósito

Delanteros: Pere Milla, Kike García, Dolan

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Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad perdió por 3 goles a 4 frente al Valencia en Anoeta en uno de los partidos más locos de la temporada. Los de Pellegrino Matarazzo, después de conseguir el título de la Copa del Rey y clasificarse de manera directa a la Europa League para el año que viene, llevan varias jornadas sin ganar. El técnico estadounidense realizó algunas rotaciones frente al conjunto ché en el pasado partido y no se espera que haga lo mismo frente al Espanyol. 'Rino' no podrá contar con Ander Barrenetxea y Álvaro Odriozola, ambos lesionados y Gorrotxategi será duda por molestias. Respecto al once, Guedes y Pablo Marín se disputan la titularidad en el extremo izquierdo y Sucic y Óskarsson un puesto al lado de Oyarzabal.

Posible once de la Real Sociedad frente al Espanyol:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Sucic, Turrientes, Carlos Soler

Delanteros: Guedes/Marín, Oyarzabal, Kubo