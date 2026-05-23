Posibles alineaciones del Betis - Levante de la jornada 38 de LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 23 MAY 2026 - 08:47h.

La Cartuja se prepara para despedir a varios futbolistas del Betis

Una comida de despedidas y celebraciones en el Betis

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El último día del curso en La Cartuja. El Betis recibe este sábado, en horario unificado, al Levante en un encuentro en el que los locales despedirán a varios de sus futbolistas y los visitantes, tras una excelente segunda vuelta, intentarán certificar su salvación.

Porque en el lado verdiblanco de Sevilla se piensa, desde hace semanas, en la Champions League, en la ilusión del próximo curso y los fichajes que llegarán para acompañar a los Isco Alarcón, Antony y compañía, mientras que en el Levante, al que muchos daban por descendido en enero, se sueña con seguir en la élite tras una segunda vuelta sobresaliente.

¿Qué once sacará el Betis ante el Levante?

Con esta situación, con Adrián San Miguel confirmando su adiós y el Betis Deportivo aún jugándose la salvación en Primera RFEF, el Betis presentará un once sin canteranos pero con hombres poco habituales.

Manuel Pellegrini ha pedido respeto a la competición, ha prometido que sus jugadores pelearán como de costumbre, pero a nadie se le escapa que, a estas alturas, las fuerzas están limitadas y, sin nada en juego, será más complicado encontrar motivación.

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Sumando situaciones, creemos que el Betis partirá con Adrián San Miguel en portería; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo en la zaga; Fidalgo, Deossa e Isco Alarcón montarán el centro del campo; y arriba, en ataque, Antony cerraría el curso junto a Riquelme y el Cucho Hernández. Ricardo Rodríguez, que también podría salir, también puede ser una opción para despedirse.

¿Qué alineación pondrá el Levante ante el Betis?

En el otro lado del verde sí se están jugando la vida. Castro ha conseguido cambiarle la cara, de manera radical, al Levante y los del Ciutat de Valencia dependen de sí mismos para conseguir la permanencia en la Primera División.

Ya habrá tiempo para vacaciones y el Levante partirá con todos sus mejores hombres disponibles, por lo que esperamos una alineación formada por Ryan en portería; Toljan, De la Fuente, Moreno y Manu Sánchez en defensa; Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez y Losada en el medio; y arriba, en punta, Iván Romero con Carlos Espí.