Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 19:49h.

Con la permanencia del Mallorca en juego, los bermellones esperan una carambola que les deje en Primera División

Kumbulla estalla ante el duro palo de Martín Demichelis: "No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso"

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Llega el final de la temporada con el descenso aún por decidir. Entre los afectados más señalados se encuentra un RCD Mallorca que en las últimas semanas ha ido de más a menos, hasta llegar a un punto de no retorno y no depender de sí mismo para mantenerse un curso más en Primera División. Solo una carambola le puede salvar de caer a Segunda División cinco temporadas después. Por contra está un Real Oviedo que ya consumó su descenso de categoría hace varias jornadas y que buscará en Son Moix poner punto y final a su breve etapa en la élite con un buen resultado.

El Mallorca necesita un milagro para salvar la papeleta, y todo empieza por ganar su partido. Tras caer estrepitosamente en Getafe y en Valencia ante el Levante, los de Martín Demichelis han perdido la ligera ventaja que tenían y son los que peor lo tienen en esta agónica jornada. No solo están con el deber de ganar al Oviedo en Son Moix, sino esperar que Getafe y Girona hagan lo propio ante Osasuna y Elche; y que el Levante puntúe en La Cartuja ante el Betis. Una carambola complicada pero que perfectamente podría darse.

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Por su parte, el Oviedo llega con los deberes sin presentar. Los asturianos van a poner punto y final a una complicada temporada en Primera División con un descenso merecido. No han dado la talla en ningún momento, son los colistas de la competición y claramente el regreso a la élite les ha pesado bastante.

El once de Martín Demichelis y el Mallorca

En la línea de las últimas jornadas, Martín Demichelis apuesta por un once continuista y con la única novedad centrada en el lateral zurdo. Toni Lato coge el reemplazo de un sancionado Johan Mojica y, el resto, lo conocido salvo una sorpresa en ataque: Takuma Asano gana la partida a Jan Virgili y Zito Luvumbo. Además de ello, sigue el rombo clásico del argentino y Omar Mascarell en el centro de la defensa.

El once del RCD Mallorca: Leo Román; Toni Lato, Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo; Sergi Darder, Pablo Torre, Manu Morlanes, Samu Cosa; Takuma Asano, Vedat Muriqi.

Guillermo Almada y su última alineación con el Oviedo

Sin nada en juego, Guillermo Almada cuenta con la sensible baja de su atacante de confianza: Fede Viñas. Antes eso, el argentino le da las riendas del ataque a Alex Forés. Destaca también la titularidad de Santi Cazorla y el cambio en la portería, con Horatiu Moldovan bajo palos.

El once del Real Oviedo: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Rahim; Nico Fonseca, Santiago Colombatto; Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Alberto Reina; Alex Forés.