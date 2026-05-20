El dinero que va a ingresar el Valencia con el ascenso de Facundo González con el Racing

Celia Pérez 20 MAY 2026 - 12:52h.

El Valencia se quedó un porcentaje importante cuando lo traspasó a la Juve

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En Santander están de celebración con el ascenso del Racing a Primera división. El cuadro cántabro vuelve a Primera división 14 años después y vive una semana de ensueño. A falta de dos jornadas para finalizar la temporada, el club ya centra la mirada en la plantilla de la próxima campaña, en la que ya tiene confirmados los dos primeros fichajes: Asier Villalibre y Facundo González. El equipo ejerce la opción de compra automática que se incluyó en ambos jugadores en caso de conseguir el cambio de categoría, y por lo que el Valencia se llevará un buen pellizco.

En el caso de Facundo, que pasó por Paterna hace ya tres años, el Racing de Santander pagará una cantidad que rondará los 2,5 millones de euros a la Juventus de Turín. Teniendo en cuenta que el Valencia se guardó cuenta con un 22% de una futura venta, el cuadro valencianista recibirá 550.000 euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. El mecanismo de solidaridad o derechos de formación, básicamente, consiste en la distribución del 5% del precio de cada traspaso (no vale libre) a repartirse entre todos los clubes que formaron al futbolista entre sus 12 y sus 23 años. En el caso de Facu González al Valencia CF le corresponde un 2% extra del traspaso del jugador.

El futbolista, que regresó a Turín después de que el Feyenoord no ejecutara su opción de compra de seis kilos, volvió a salir a un Racing en el que ha conseguido encontrar la regularidad. Salvo un tramo final que ha estado marcado por las lesiones, Facundo ha sido clave en los esquemas de José Alberto, disputando un total de 2.072 minutos repartidos en 28 partidos. Ahora afronta un nuevo reto de la mano del conjunto cántabro con el regreso a Primera división.