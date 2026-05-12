Dos dudas por molestias físicas en el Getafe frente al Mallorca

Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 15:57h.

Bordalás descarta las rotaciones: "Eso es lo que nos gustaría"

Revolución en el Getafe CF con tres salidas históricas: "Ya están viajando"

Compartir







El Getafe CF se enfrenta al RCD Mallorca en la jornada intersemanal, la trigésimo sexta de la temporada en LALIGA EA SPORTS. José Bordalás, que ha comparecido en sala de prensa, ha reconocido que tiene varios problemas en la plantilla. Jugadores tocados que no están al 100% de cara al partido, y que son incógnitas de cara al partido de este miércoles frente al conjunto balear. Hablamos de Mario Martín y de Luis Vázquez. A ellos dos hay que sumar la baja de Aqbar por sanción, la lesión de larga duración de Juanmi Jiménez y la duda en torno a la figura de Kiko Femenía.

De este modo, ha sido el propio José Bordalás quien ha revelado estas situaciones: "Hemos tenido problemas, porque muchas veces no le llega al aficionado. El otro día contra el Oviedo, Mario Martín, que estaba haciendo un buen partido, tuvimos que cambiarle en el descanso porque tenía un traumatismo y no se encontraba bien, estaba mareado, no pudo seguir. Tenemos jugadores con diferentes problemas, Lucho (Vázquez) también con un problema, con un edema y no está al 100%. Jugadores que han llegado por la exigencia, por el número de minutos, algo tocados", reconoce

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de la carrera por Europa: el Betis se aleja y la Real Sociedad remonta

Sin embargo, el técnico azulón tiene claro que el equipo que saque tiene que ir a por todas, aunque los dos futbolistas con molestias sean importantes: "Aún así el equipo se mantiene vivo. El equipo tiene que ser ambicioso. Lo hablamos cada día para intentar, dentro de nuestras posibilidades, sacar los partidos adelante y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero bueno, pensar en el día a día, competir cada partido como lo hemos hecho a lo largo del campeonato. Eso nos marcará dónde vamos a estar al final del campeonato", reflexiona.

Bordalás admite que no hay lugar para rotaciones: "Tenemos la plantilla que tenemos"

PUEDE INTERESARTE Argentina anuncia su prelista para el Mundial 2026 con 11 jugadores de LALIGA: habrá 29 descartes

En este sentido, José Bordalás reconoce que no tiene mucho margen para hacer rotaciones: "Eso es lo que nos gustaría a todos los entrenadores, pero nosotros tenemos la plantilla que tenemos. Como he dicho, hay jugadores que son insustituibles y que han jugado, no esta temporada, ya vienen jugando muchos partidos desde temporadas atrás. Y, nuevamente, posiblemente tengan que jugar. Vamos a ver si los que han jugado menos tienen esa respuesta, son capaces de ayudar al equipo. Que tienen ilusión, que tienen ganas. Estoy convencido que, con la ayuda de todos y el compromiso de todos, podemos darle todavía alegrías a nuestra afición", sentencia.

De este modo, el entrenador reconoce que va a tener que tirar de su vieja guardia para el partido frente al Mallorca. Los Djené, Arambarri y compañía tendrán que volver a dar el do de pecho, como han hecho una y mil veces, para sacar las castañas del fuego al equipo y, por qué no, mantenerlo en Europa.