Alineaciones confirmadas del Elche y Alavés en la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 09 MAY 2026 - 13:04h.

El conjunto ilicitano llega con 38 puntos; el Alavés, con 37

Así queda la pelea por el descenso tras la épica remontada del Levante a Osasuna

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El Martínez Valero se convierte este sábado en un pequeño volcán por la permanencia. Elche y Deportivo Alavés afrontan uno de esos partidos que valen más de tres puntos, un duelo directo entre dos equipos separados por apenas un punto y que llegan con el agua al cuello en el tramo más delicado de la temporada.

El conjunto ilicitano arranca la jornada 35 con 38 puntos, mientras que los de Quique Sánchez Flores lo hacen con 37. El miedo al descenso aprieta y cualquier error puede cambiar por completo el panorama de ambos clubes en estas cuatro últimas jornadas.

Alineación confirmada de Elche

El Elche llega tocado tras caer ante el Celta en Balaídos, aunque todavía mantiene algo de margen sobre el descenso. Éder Sarabia ha tenido que convivir durante toda la semana con varias dudas físicas importantes, especialmente las de Federico Redondo, Yago Santiago, Adam Boayar y Rafa Mir.

XI del Elche: Dituro; Valera, Bigas, Affengruber, Chust, Morente; Febas, Aguado, Villar; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Alineación del Deportivo Alavés

Enfrente estará un Alavés que vive entre el vértigo y el caos. Desde la llegada de Quique Sánchez Flores, el equipo ha ganado agresividad ofensiva pero también fragilidad defensiva. Los vitorianos vienen de encajar cuatro goles ante el Athletic después de haber ido dos veces por delante en el marcador.

XI del Alavés: Sivera; Tenaglia, Ibrahim, Víctor Parada, Jonny Otto, Ángel Pérez; Antonio Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni Martínez y Rebbach.