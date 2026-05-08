Posibles alineaciones del Elche - Alavés para la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 06:02h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Elche y Deportivo Alavés de la jornada 35

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El Elche recibirá al Deportivo Alavés en la que será la jornada 35 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en el Estadio Martínez Valero el sábado 9 de mayo a las 14:00h. El Elche viene de perder por 3 goles a 1 frente al Celta de Vigo en la anterior jornada y el partido contra el Deportivo Alavés ha pasado a ser el encuentro más importante de la temporada para los dos equipos. Va a ser uno de los primeros duelos directos de las 4 últimas jornadas entre los equipos que se están jugando la salvación y los dos conjuntos necesitan los tres puntos. El Elche tiene 38 puntos y está 14º. El Deportivo Alavés perdió frente al Athletic Club por 2 - 4 en un partido en el que los de Quique Sánchez Flores se pusieron hasta dos veces por delante. El club vasco tiene 37 puntos y el encuentro frente al Elche será decisivo para la lucha por la permanencia.

Posible alineación del Elche

El Elche perdió por 3 goles a 1 frente al Celta de Vigo en la pasada jornada y, aunque siga fuera del descenso, el encuentro contra al Deportivo Alavés es crucial. Éder Sarabia no sabe si podrá contar con Federico Redondo, Yago Santiago, Adam Boayar y Rafa Mir para el partido frente al conjunto vasco ya que llegan con molestias musculares. El técnico bilbaíno no tiene ningún sancionado y, como de costumbre, su once tiene numerosas posiciones con más de una opción. Para el central derecho, Buba Sangaré y Víctor Chust se disputan la titularidad, en el carrilero derecho la vuelta de Héctor Fort hace que parta como favorito por delante de Tete Morente y en la delantera, Álvaro Rodríguez será el acompañante de André Silva si Mir no llega bien al partido.

Portero: Dituro

Defensas: Valera, Bigas, Affengruber, Sangaré/Chust, Fort/Tete Morente

Centrocampistas: Febas, Aguado, Villar

Delanteros: Álvaro Rodríguez, André Silva

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés perdió por 2 goles a 4 frente al Athletic Club en la jornada 34 de LA LIGA EA Sports y ya está en posiciones de peligro. El conjunto vasco empezó ganando el encuentro y aunque el Athletic empató, se volvieron a poner por delante en el marcador. A partir del minuto 74, los blanquiazules encajaron tres tantos en 13' y acabaron perdiendo el encuentro. Desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo de Mendizorroza, el Alavés ha pasado a ser un equipo más alegre y que marca más goles, pero que también encaja más goles de la cuenta y eso le está perjudicando en varios encuentros. Para el partido frente al Elche, el entrenador madrileño no podrá contar con Carles Aleñá, que vio la quinta amarilla contra el Athletic, ni con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA hasta noviembre. Lucas Boyé, que está lesionado hasta mediados de mayo, no estará disponible y Carlos Benavidez seguirá siendo duda. Respecto al once, Youssef y Jon Pacheco podrían entrar por Rebbach y Víctor Parada y Jon Guridi y Denis Suárez se disputan la posición de interior por la izquierda. Para la delantera, Ibrahim Diabaté continuará siendo el sustituto de Boyé.

Portero: Sivera

Defensas: Rebbach, Parada, Tenaglia, Jonny Otto, Ángel Pérez

Centrocampistas: Guridi/Denis Suárez, Antonio Blanco, Ibáñez

Delanteros: Diabaté, Toni Martínez