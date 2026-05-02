Uno por uno del Deportivo Alavés ante el Athletic: solo tres se salvan en un suspenso generalizado

Saray Calzada 02 MAY 2026 - 20:29h.

Tenaglia sostuvo al equipo en defensa y también aportó en ataque

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El derbi vasco era de vital importancia para los de Quique Sánchez Flores. Mendizorroza estaba hasta la bandera para llevar a su equipo en volandas y se notó en el ambiente. Comenzó teniendo el balón el Athletic, pero en la primera llegada del Deportivo Alavés, Antonio Blanco hizo un golazo. A partir de ahí poco juego y pocas ocasiones.

Los cambios que hizo Valverde al descanso le sentaron regular al Alavés y nada más salir del vestuario encajaron un gol. Fue Tenaglia a balón parado como devolvió la ventaja a su equipo en el marcador. Los tantos de Oihan Sancet y Nico Williams fue un jarro de agua fría del que ya no se pudieron recuperar (2-4).

Los titulares del Deportivo Alavés

Sivera (6): el Athletic no tiró entre los tres palos en el primer tiempo y apenas tuvo trabajo. En el segundo tiempo la cosa cambió, pero no pudo hacer nada en los goles del Athletic.

Ángel Pérez (7): dio un gran pase a Antonio Blanco en el primer gol del Alavés. Sigue demostrando que está a un gran nivel. Su aportación en ataque fue mejor que en defensa. Nico no se lo puso fácil y tuvo la mala suerte de tocar el balón de Robert Navarro que terminó en empate del Athletic.

Otto (4): muy blandito y con algún error que a punto estuvo de costarle caro al Alavés.

Tenaglia (8): seguro en los cortes y con contundencia en defensa. No solo aportó y sostuvo la defensa, en ataque, en las acciones de balón parado llevó el peligro y en el 68 marcó. Solo tuvo un error durante todo el partido, en el segundo gol de Nico Williams, pero el resto del encuentro que hizo fue impecable.

Parada (6): buenas anticipaciones y conducciones.

Rebbach (4): sin presencia en ataque y con varios errores en zonas defensivas que fueron peligrosos.

Antonio Blanco (8): es uno de los fijos de Quique Sánchez Flores desde que llegó y desde hace mucho tiempo en el Alavés y demostró por qué. Cuando el equipo no parecía arrancar, él apareció desde atrás en el área para hacer un gran gol en la primera llegada que tuvieron en el partido.

Pablo Ibáñez (4): tuvo algún pase bueno, pero sin llegar a dominar el centro del campo.

Denis Suárez (3): muy intermitente y sin apenas presencia en el campo.

Toni Martínez (4): lo más peligroso que hizo en el primer tiempo fue una entrada a Gorosabel en donde subió mucho el pie y le costó la amarilla.

Ibrahim Diabate (5): más activo que su compañero, peleando de espalda, pero sin apenas peligro de cara a la portería de Unai Simón.

Los suplentes de Quique Sánchez Flores

Guevara (3): salió para dar más solidez al centro del campo, pero apenas se le vio.

Guridi (s.c):

Carles Aleñá (3): muy blandito en la acción defensiva del gol de Sancet.