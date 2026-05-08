Posibles alineaciones del Levante - Osasuna para la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 05:47h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Levante y Osasuna de la jornada 35

Tira y afloja del Barcelona con Víctor Muñoz, las dudas de Osasuna y la postura del Real Madrid

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El Levante recibirá a Osasuna en el primer partido de la jornada 35 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se celebrará el viernes 8 de mayo a las 21:00h en el Estadio Ciutat de València y será crucial para el equipo local. El Levante viene de perder por 5 goles a 1 frente al Villarreal en la pasada jornada y los de Luis Castro necesitan la victoria contra Osasuna si quieren seguir vivo en la lucha por la permanencia. Osasuna también perdió el pasado partido de liga frente al FC Barcelona por 1 gol a 2. Los de Alessio Lisci tienen están 10º con 42 puntos y el encuentro de este viernes puede ser la última oportunidad de subirse al tren de Europa ya que, si salen derrotados, las opciones de jugar más de dos competiciones el año que viene pasaría a ser casi imposible por los pocos puntos que quedan en juego.

Posible alineación del Levante

El Levante perdió frente al Villarreal por 5 goles a 1 en el Estadio de la Cerámica. El derbi valenciano tuvo un claro vencedor y aunque Carlos Espí maquillara el resultado, el conjunto granota no supo como parar a los delanteros del submarino amarillo. Los de Luis Castro están realizando una buena segunda mitad de temporada y no están lejos de la salvación, pero necesitan sumar de tres en tres, sobre todo en los partidos de casa, si quieren seguir vivos en la lucha por la permanencia. El técnico portugués no podrá contar con Kervin Arriaga, que será baja por sanción por acumular cinco tarjetas amarillas y tampoco con Carlos Álvarez e Iván Romero ya que se lesionaron ante el Villarreal. Unai Elgezabal, Kareem Tunde y Dela, con molestias, serán duda para el encuentro frente a Osasuna. Respecto al once, los cinco goles encajados en la pasada jornada no cambiarán la idea del entrenador granota y mantendrá a la mayoría de titulares. Las únicas posiciones con más de una opción son en el central derecho, donde Dela y Alan Matturro se disputan la titularidad tras las molestias del primero y en la banda izquierda, donde Brugui e Iker Losada, pueden ser de la partida.

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez, Moreno, Dela/Matturro, Toljan

Centrocampistas: Pablo Martínez, Raghouber, Olasagasti

Delanteros: Brugui/Losada, Carlos Espí, Víctor García

Posible alineación de Osasuna

Osasuna perdió frente al Fútbol Club Barcelona en el pasado encuentro liguero por 1 gol a 2. El partido se decidió en los últimos diez minutos y el conjunto navarro, pese a estar en el 86 dos goles abajo, estuvo cerca de empatar. Los de Alessio Lisci tienen cuatro jornadas cruciales para alcanzar a los equipos que están en las plazas europeas y el encuentro frente al Levante es clave para no descolgarse de esa lucha. El técnico italiano solo tendrá la baja de Víctor Muñoz para el partido de este viernes y no se prevé que haga muchos cambios en su once tipo. Las únicas dudas están en el pivote, donde Iker Muñoz y Lucas Torró se disputan la titularidad y si Moi Gómez o Kike Barja entran por algún jugador del ataque, sobre todo por Aimar Oroz que tiene molestias cervicales. Ante Budimir seguirá siendo el elegido para el delantero centro pese a que Raúl García lleva dos tantos en los últimos dos partidos.

Portero: Herrera

Defensas: Galán, Catena, Boyomo, Rosier

Centrocampistas: Moi Gómez/Oroz, Iker Muñoz/Torró, Moncayola

Delanteros: Raúl Moro, Budimir, Rubén García