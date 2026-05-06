Pepe Jiménez Sevilla, 06 MAY 2026 - 12:17h.

Junior Firpo y Ricardo Rodríguez también estuvieron sobre el césped

Quién es Carlos de Roa, la sorpresa de Manuel Pellegrini para el Dinamo Zagreb - Betis

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La gran novedad de la sesión. El Betis volvió al trabajo este miércoles de cara al encuentro ante la Real Sociedad y lo hizo con Carlos de Roa como principal protagonista, canterano que ocupa el puesto que ha dejado Marc Bartra tras su lesión.

Habitual en el lateral zurdo, el de Dos Hermanas se ejercitó con sus compañeros este miércoles ocupando el hueco que deja Marc Bartra. Con el ex del Dortmund descartado el resto de la temporada, Pellegrini busca hombres que complementen a la zaga y mientras Ricardo Rodríguez podría ser cuarto central, De Roa sería el segundo lateral tras Junior Firpo.

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Cabe recordar que ni el zaguero, ni Ángel Ortiz podrán jugar más esta temporada con el Betis, por lo que Pellegrini, al menos para los entrenamientos, va buscando perfiles diferenciados para ir completando ejercicios y listas de convocados.

Carlos de Roa, todo sea dicho, no es ningún desconocido para Pellegrini. Presente en la pretemporada del primer equipo, ya fue convocado recientemente para la Europa League, por lo que en el cuerpo técnico ya conocen sus cualidades y posibilidades de debutar.

Por lo demás, poca novedad en una nueva sesión tanto con Antony como con Isco Alarcón, futbolistas que siguen acumulando ejercicios en esta temporada marcada por las lesiones y las molestias musculares.

Manuel Pellegrini dirigirá las sesiones del jueves y del viernes para, posteriormente, pasar por sala de prensa antes de dar la lista de convocados y viajar hasta San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad.