Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 19:10h.

El entrenador confirmó que Ángel Ortiz y Marc Bartra, ambos lesionados, se pierden lo que queda de temporada

Pellegrini, sobre la cura de Isco Alarcón: "Es más complicado de predecir"

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Manuel Pellegrini ha confirmado que "la temporada ya está temporada" para Marc Bartra y Ángel Ortiz, por lo que el técnico no podrá contar con ellos en estas últimas cinco jornadas. Serán estas dos de las cuatro bajas del Real Betis ante el Real Oviedo además de la de Pablo García, que este sábado ayudó con gol incluido al triunfo del filial contra el Antequera, manteniendo (y avivando) las opciones de permanencia del segundo equipo verdiblanco, y la de Junior Firpo, al que se le espera de vuelta a una convocatoria para la próxima semana.

Marc Bartra tuvo que ser sustituido a la media hora del partido contra el Real Madrid por culpa de una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho. El central se sometió el martes a unas pruebas para determinar el alcance real de la lesión y el propio futbolista confirmó que decía adiós a la temporada, dado que ese pie derecho es una zona especialmente sensible desde la grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida hace dos años.

El central barcelonés, de 35 años, campeón de dos Ligas de Campeones -entre otros numerosos títulos- con el F.C. Barcelona y con contrato con el Betis hasta junio de 2027, se despide así de su octava campaña en el club andaluz, al que llegó en 2017 -aunque militó en la temporada 2022-2023 en el Trabzonspor turco-, en la que ha participado en 34 partidos oficiales y ha marcado un gol.

Más amarga si cabe ha sido la lesión de Ángel Ortiz. El internacional sub21 no juega desde el 22 de marzo, cuando sufrió una lesión del hombro en San Mamés, de la que estaba recién restablecido, pero justo en su primer entrenamiento una vez recuperado sufrió otro percance y las pruebas a las que se ha sometido han revelado el daño muscular. El canterano se perderá las cinco últimas jornadas de LaLiga a causa de una "lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda".

Ángel Ortiz, que cumplirá 22 años en julio, debutó a mediados de la temporada pasada en LALIGA y se incorporó plenamente a la dinámica del primer plantel en la presente campaña, en la que ha disputado 23 encuentros oficiales (13 de Liga, 4 de Copa y 6 de Liga Europa), en los que ha marcado un gol y ha dispensado dos asistencias.