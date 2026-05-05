Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 11:16h.

Ángel Ortiz y Marc Bartra, ausentes en la sesión de este martes

El divertido baile del Chimy Ávila y Nelson Deossa en mitad del entreno del Betis

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La plantilla del Betis volvió al trabajo este martes para comenzar a preparar su próximo encuentro ante la Real Sociedad, que llegará tras perder en el Sánchez-Pizjuán y tener mínimas opciones de cara a la quinta plaza, en una sesión en la que Manuel Pellegrini no contó con un par de jugadores y en la que, entre otros, fue protagonista Héctor Bellerín.

Sin Ángel Ortiz ni Marc Bartra, ambos descartados para lo que resta de temporada, la sesión arrancó con un pasillito a Héctor Bellerín. El lateral derecho, como hiciese hace unos días Pablo Fornals, fue recibido por sus compañeros entre bromas tras cumplir 100 encuentros con la camiseta verdiblanca.