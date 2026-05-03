Guido Rodríguez da otra lección de cómo salvar al Valencia CF: "Momentos del partido"

David Torres 03 MAY 2026 - 08:01h.

“Tenemos que levantar la cabeza y trabajar juntos con la afición, este club no puede estar ahí"

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ValenciaEl centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez apuntó después de la derrota de este sábado contra el Atlético de Madrid (0-2) que el equipo debe “levantar la cabeza” y “trabajar juntos” con la afición. El argentino estaba visiblemente cabreado tras la derrota. "Mucha bronca y frustrado por no ganar el partido. Salimos a por el encuentro. Hay que seguir y en un día pensar en el partido que viene. Hay que pasar la bronca".

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La clave de Guido Rodríguez

En declaraciones a la radio oficial, dio la clave para que el equipo se quite de encima el miedo al descanso. “Son situaciones y momentos de partido que hay que saber manejar eso. Cuando estas mejor, tratar de manejar los ritmos y atacar. Hay momentos en los que hay que sufrir. Tenemos que aprender a manejar esos momentos de partido y ojalá lo podamos mejor hacer en el próximo partido”

Mucho en juego

"Quedan cuatro partidos muy importantes, sabemos lo que nos estamos jugando y lo que significa el escudo. Sé que el club tiene que estar en otro lado. Tenemos que levantar la cabeza y defender el escudo que tenemos en el pecho"

Mensaje a la afición

"Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo que estén enojados. El Club tiene que estar en otro lado. La posición que estamos en la tabla es lo que marca la realidad. Tenemos que trabajar juntos, levantar la cabeza y como grupo sacar esto adelante. Estoy convencido de que lo vamos a hacer".