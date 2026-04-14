David Torres 14 ABR 2026 - 12:17h.

Cañizares cree que el Valencia CF se salvará por su afición

El lamento de Cañizares antes del Elche-Valencia y una verdad che sobre Europa: "Nadie quiere"

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ValenciaComo no podía ser de otra manera, después de la desastrosa jornada retro que protagonizó el Valencia CF, Santi Cañizares volvió a cargar contra la gestión de Peter Lim y el entorno valencianista. En su comparecencia semanal en la cadena COPE, el meta volvió a lamentar la situación del equipo y llegó en un momento a cuestionar si el Valencia estaría en Primera División. Esta vez como novedad, el guardameta internacional y leyenda del Valencia CF lo hizo para contestar la pregunta de un oyente que le cuestionaba sobre si a este paso el Valencia iba a estrenar el no me está ya en Primera División o en Segunda.

Y es que la trayectoria del equipo genera muchas dudas. No en vano tras la jornada retro, el Valencia está únicamente un partido del descenso y el porcentaje de bajar se ha multiplicado por 5 en una semana. Y aunque depende de sí mismo y hay otros equipos metidos en la lucha, la frustración y la preocupación se ha adueñado de una hinchada que ve como una temporada más sufrirá para evitar el descenso a primera división.

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Lo cierto es que Cañizares cree la afición del Valencia CF es el gran sustento del equipo valencianista y que por eso no bajará a Segunda. ,"Yo nunca lo veo en Segunda División al Valencia mientras haya 40.000 tíos en Mestalla y con la mano en el pecho", dijo tras caer contra el Celta.

La opinión del futuro del Valencia CF y el Nou Mestalla

Ahora la situación está peor y así transcurre la charla con Santi Cañizares

Cañizares, ¿estrenará el Valencia el nuevo Mestalla en Primera División?

Yo creo que sí, pero honestamente, por gestión parte del periodismo, parte de la afición y políticos en general en Valencia, se merece no estrenarlo.

¿En periodismo también metes, eh?

Parte, parte, parte de periodistas blanqueadores que han vendido la gestión del Lim como una cosa maravillosa, estupenda, y que cualquier disidente era el que mordía la mano del que le dio de comer.

Uy, pues eso solo pasa en Valencia