Alineaciones confirmadas de Mallorca y Rayo Vallecano en la jornada Retro de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 15:11h.

Así salen el Mallorca de Martín Demichelis y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez

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La jornada retro en Primera División trae consigo un trepidante encuentro entre RCD Mallorca y Rayo Vallecano. Con un objetivo común, el de salvar cuanto antes la categoría, ambos equipos llegan con dinámicas algo diferentes. Los bermellones lo hacen con la flechita para arriba tras vencer hace una semana al Real Madrid. En una línea más optimista llegan también los madrileños, que están con la mirada puesta en la Conference League. En clave Liga, los de Íñigo Pérez viven algo de irregularidad, y es que tras ganar al Elche pusieron fin a una pequeña mala racha al empatar ante el Sevilla y el Levante, y perder contra el Barça.

Martín Demichelis tenía la complicada tarea de salvar la papeleta en el centro de la zaga, con las bajas de Antonio Raíllo por lesión y Martin Valjent por sanción, el técnico argentino mantiene la apuesta por Omar Mascarell como central junto a David López. El resto, en clave bermellona, es lo previsible: con Sergi Darder y Pablo Torre compartiendo centro del campo y con la misma delantera que pudo con el Madrid hace días, con Vedat Muriqi y Zito Luvumbo.

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En el Rayo, se preveían rotaciones, pero nada más lejos de la realidad. Destaca el cambio en la portería, donde juega Dani Cárdenas por el lesionado en Conferente Augusto Batalla; pero el resto de once es muy titular de Íñigo Pérez. Además de la portería, por destacar, lo hace Gerard Gumbau en el centro del campo o Randy Nteka en la punta del ataque.

Alineaciones confirmadas de Mallorca y Rayo Vallecano

XI del RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, David López, Omar Mascarell, Johan Mojica; Samu Costa, Manu Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.

XI del Rayo Vallecano: Cárdenas; Andrei Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Pedro Díaz, Gumbau, Óscar Valentín; Álvaro, Ilias, Nteka.