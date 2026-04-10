Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Levante UD
Competicion:

Posibles alineaciones del Levante - Getafe para la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Carlos Espí celebrando un gol del Levante UD esta temporada
Carlos Espí celebrando un gol del Levante UD esta temporada. Europa Press
Compartir

El Levante UD recibe al Getafe en el partido que cerrará la jornada 31 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará en el Estadio Ciutat de València el lunes 13 de abril a las 21.00 y enfrenta a dos clubes en posiciones bastante diferentes en la clasificación. El conjunto granota viene de perder contra la Real Sociedad por 2 goles a 0 y con la victoria del Real Oviedo frente al Sevilla la situación en la parte baja de la tabla está muy apretada. Los de Luis Castro están 19º con 26 puntos, a 5 de la salvación. El Getafe ganó al Athletic Club 2-0 con goles de Luis Vázquez y Martín Satriano y pasa por un gran momento. Los fichajes de invierno le han lavado la cara al equipo de José Bordalás que está con 41 puntos a 3 de las plazas europeas. Los azulones buscarán la victoria después de acumular 4 en los últimos 5 encuentros.

Posible alineación del Levante UD

El Levante perdió por 2 goles a 0 frente a la Real Sociedad en Anoeta la pasada jornada de LA LIGA EA Sports. El equipo de la Comunidad Valenciana llegaba al encuentro con 4 partidos seguidos sin perder y en San Sebastián no pudo continuar con esa racha. Luis Castro no podrá contar con Roger Brugué, que será baja por lesión y Unai Elgezabal, con molestias en la rodilla, será duda para el encuentro liguero. Respecto al once, Matías Moreno y Matturro se disputan la titularidad en la posición de central izquierdo, Tunde y Carlos Álvarez son las opciones en la banda izquierda y el técnico portugués tendrá que decidir si quiere jugar con dos o tres centrocampistas. Si elige jugar con tres, Olasagasti será titular y si opta por jugar con dos, Iván Romero será el elegido para acompañar a Carlos Espí.

PUEDE INTERESARTE

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez, Matías Moreno/Matturro, Dela, Toljan

Centrocampistas: Oriol Rey, Pablo Martínez, Olasagasti/Iván Romero, Víctor García

Delanteros: Tunde/Carlos Álvarez, Espí

Juan Iglesias durante un partido del Getafe esta temporada
Juan Iglesias durante un partido del Getafe esta temporada. Europa Press

Posible alineación del Getafe

El Getafe ganó por 2 goles a 0 al Athletic Club en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports con goles de Luis Vázquez y Martín Satriano, dos de los cuatro fichajes invernales del conjunto azulón. El equipo madrileño está más cerca que nunca de las plazas europeas y llega en una gran dinámica al partido de este fin de semana. Para el encuentro frente al Levante, José Bordalás no podrá contar con Borja Mayoral, que sigue lesionado de la rodilla y tampoco con Mauro Arambarri, sancionado por acumulación de tarjetas. Juanmi Jiménez, que lleva varias semanas con molestias, será duda. El técnico alicantino no podrá estar de nuevo en la banda esta jornada ya que cumplirá su segundo y último partido de sanción. La única posición del once que puede variar es la del tercer centrocampista donde Adrián Liso y Mario Martín se juegan la titularidad.

Portero: Soria

Defensas: Juan Iglesias, Zaid Romero, Duarte, Abqar, Kiko Femenía

Centrocampistas: Milla, Djené, Mario Martín/Liso

Delanteros: Luis Vázquez, Satriano

Temas