Jorge Morán 04 ABR 2026 - 15:57h.

Estas son las notas de ElDesmarque en el partido del Levante

Los condicionantes de la lucha por no descender en LALIGA: partidos directos, factor campo y los grandes

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El Levante sigue complicándose su continuidad en LALIGA EA SPORTS. Los valencianistas apenas tuvieron ocasiones en un partido en el que Ryan volvió a ser el mejor de los suyos. Los goles de Jon Martínez y Brais Méndez dieron la victoria a los vascos que ya rozan los puestos europes.

Notas de los jugadores del Levante

Ryan (6): Aunque no estuvo muy fino en el primer gol de la Real Sociedad, salvó a los suyos con varias paradas en las que estuvo muy ágil.

Aunque no estuvo muy fino en el primer gol de la Real Sociedad, salvó a los suyos con varias paradas en las que estuvo muy ágil. Manu Sánchez (5): Vio la tarjeta amarilla desde muy pronto y estuvo ya marcado para todo el encuentro. En defensa no estuvo mal, pero no ayudó a los suyos con sus habituales subidas por banda.

Vio la tarjeta amarilla desde muy pronto y estuvo ya marcado para todo el encuentro. En defensa no estuvo mal, pero no ayudó a los suyos con sus habituales subidas por banda. Moreno (4): Superado en todo momento por Oyarzabal, el central lo pasó muy mal en los únicos 45 minutos que jugó. Acabó siendo sustituido en el descanso por todos los problemas defensivos que estaba teniendo el equipo granota.

Superado en todo momento por Oyarzabal, el central lo pasó muy mal en los únicos 45 minutos que jugó. Acabó siendo sustituido en el descanso por todos los problemas defensivos que estaba teniendo el equipo granota. Dela (5): Muy serio en las acciones que tuvo, no consiguió frenar a un Guedes que le dio la tarde. Fue el líder de los suyos, pero se espera mucho más de él.

Muy serio en las acciones que tuvo, no consiguió frenar a un Guedes que le dio la tarde. Fue el líder de los suyos, pero se espera mucho más de él. Toljan (5): No se le puede pedir más al futbolista que la intensidad que tuvo ante la Real Sociedad. Las cosas podrán salir mejor o peor, pero su actitud es la que debería tener toda la defensa del Levante.

No se le puede pedir más al futbolista que la intensidad que tuvo ante la Real Sociedad. Las cosas podrán salir mejor o peor, pero su actitud es la que debería tener toda la defensa del Levante. Tunde (4): Aunque estuvo muy participativo y eléctrico, el Levante apenas jugó por su banda lo que le hizo ir por momentos.

Aunque estuvo muy participativo y eléctrico, el Levante apenas jugó por su banda lo que le hizo ir por momentos. Oriol Rey (5): No fue el mejor día del mediocentro, que estuvo perdido con el juego de la Real Sociedad. Se acabó yendo frustrado después de sentir que no llegaba a ninguna pelota.

No fue el mejor día del mediocentro, que estuvo perdido con el juego de la Real Sociedad. Se acabó yendo frustrado después de sentir que no llegaba a ninguna pelota. Olasagasti (5): Es el pilar de los suyos en el centro del campo y cuando su equipo mejoró fue gracias a él. Un fijo para el técnico del Levante.

Es el pilar de los suyos en el centro del campo y cuando su equipo mejoró fue gracias a él. Un fijo para el técnico del Levante. Losada (4): No estuvo nada participativo en el partido, desaparecido a la hora de crear juego. También fue sustituido en el descanso para buscar más dureza en el centro del campo.

No estuvo nada participativo en el partido, desaparecido a la hora de crear juego. También fue sustituido en el descanso para buscar más dureza en el centro del campo. Víctor García (4): Apenas se le vio en el partido y su equipo lo notó. Desaparecido desde el inicio, no consiguió conectar con sus compañeros, aunque lo intentó de manera individual.

Apenas se le vio en el partido y su equipo lo notó. Desaparecido desde el inicio, no consiguió conectar con sus compañeros, aunque lo intentó de manera individual. Carlos Espí (6): El delantero está siendo de lo mejor de su equipo y aunque parezca que no aparece, su sola presencia es un gran problema para los defensas. Luchó con todos y fue capaz de bajar todos los balones largos de los suyos.

Suplentes del Levante