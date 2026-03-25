Vedat Muriqi deja entrever una retirada si se clasifica con Kosovo para el Mundial

Alberto Cercós García 25 MAR 2026 - 12:01h.

Vedat Muriqi habla sobre su futuro antes de jugarse la clasificación para el Mundial con Kosovo

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Vedat Muriqi es una de las piezas más importantes que Martín Demichelis tiene actualmente en el RCD Mallorca. Si finalmente el club balear se termina salvando, gran parte será por los goles y la implicación del delantero kosovar. Sin embargo, su 'era' como pirata en la isla puede estar terminando. Más pronto que tarde, Muriqi reconoce que empezará a plantearse la retirada. Más aún, si a corto plazo logra uno de los sueños que tiene pendiente por cumplir: clasificar a Kosovo a un Mundial y jugarlo.

En este parón de selecciones, Kosovo tiene una hazaña más que importante. Primero debe jugar ante Eslovaquia y, luego, en la siguiente fase, ganar a Turquía o Rumanía para estar en el próximo Mundial de este verano. Muriqi tiene a dos partidos el cumplir el sueño de cualquier futbolista. "El país está muy, muy ilusionado. Muy emocionado. Y para mí personalmente es algo importante porque ahora cumplo 32 años y uno de mis sueños es participar en un Mundial o en un Europeo con la camiseta de Kosovo. Eso sería algo muy grande en mi carrera futbolística", cuenta el delantero kosovar a FIFA.

"Lo más difícil es jugar contra Eslovaquia fuera de casa. Es complicado, pero no imposible. Pero si conseguimos la victoria para disputar la final, Turquía tiene un gran equipo. Así como Rumanía, contra la que hemos jugado y a la que nunca hemos ganado", añade un Muriqi que llega a la cita en el mejor momento de su carrera deportiva.

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Vedat Muriqi y su futuro: Mallorca, Kosovo y el Mundial

Con 18 goles en LaLiga, Muriqi llega al momento más importante para su país siendo el segundo máximo artillero de Primera División. Si bien la situación con el Mallorca no es la mejor, la suya personal es más que satisfactoria: si el equipo balear se salva, gran parte será por su culpa. Pero la 'Muriqidependencia' que hay en la isla puede estar en peligro. Más aún tras las declaraciones del propio futbolista. Y es que si Kosovo logra el billete para el Mundial, Muriqi se planteará seriamente qué hacer con su carrera deportiva.

"Me gustaría acabar la carrera así. Jugando un Mundial con Kosovo. Para decir 'hasta aquí, ya lo he hecho todo' e irme a descansar. No sé si seguiría más. Lo hablo con los amigos. A mí ahora me cuesta dormir mucho tras un partido. Dejo toda mi energía. Hace años siempre estaba muy fresco y con ganas de entrenar, pero ahora mi cuerpo necesita más descanso. Dos días para recuperarme bien. Ganas sí que tengo. Me gustaría jugar Mundial y dos años después clasificar al Europeo, pero hay que ser honesto. Me gustaría llegar a mi pick jugando el Mundial y luego si decido retirarme ya sería con mucha más tranquilidad y tras cumplir mi sueño", zanja.