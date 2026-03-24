El 'palo' de Javi Navarro a la directiva del Sevilla: "Cuando ellos fallan, todos dudan"

Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 13:12h.

La idea de García Plaza que 'choca' con Almeyda: "En Primera, uno contra uno, ganas tres duelos, al cuarto..."

Javi Navarro analiza la delicada situación del Sevilla

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Mientras las miradas se centran en la llegada de Luis García Plaza, los focos y las críticas, más allá de Matías Almeyda, se agolpan nuevamente en la puerta de José María del Nido Carrasco. El presidente del Sevilla contratará a su enésimo entrenador en apenas unos años y hasta ídolos como Javi Navarro tienen claro que el problema hispalense va más allá del banquillo: "Cuando ellos fallan...".

Ha sido en una entrevista concedida este pasado lunes a Onda Cero en la que Javi Navarro ha señalado, de manera directa, a la directiva del Sevilla como principal culpable de la situación actual. "Cuando la dirección no acompaña, todos empiezan a dudar", decía el excapitán blanquirrojo.

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"Verlo ahora en esta situación te da tristeza, pero quienes hemos estado dentro del fútbol sabemos que son ciclos", contaba el exdefensor blanquirrojo antes de recordar que "cuando llegué en 2002 el equipo acababa de ascender y después ganamos copas. Después volvió a caer y después volvió a ganar. Hay equipos que son sube y baja y espero que ahora vuelva a su sitio y se vuelva a encontrar con el buen camino. Cuando entro en Sevilla el equipo va ascendiendo y va cada año mejor, no he vivido momentos malos pero ciudades como Sevilla con esa afición tan potente, se vive muy bien cuando las cosas van bien pero no se vive tan bien cuando las cosas van mal", explica.

En esta misma línea, e insistiendo en el que el problema del Sevilla va más allá de su entrenador, Javi Navarro comentaba que "creo que lo que le pasa al Sevilla es un cúmulo de muchas circunstancia que hacen una bola que es muy difícil de parar y que seguro que Almeyda quería hacerlo. Es un club que tiene que estar arriba y la afición se lo merece. Al futbolista le afecta todo, a veces te aferras a decir que el problema es la directiva pero todo afecta".