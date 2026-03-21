David Torres 21 MAR 2026 - 09:09h.

Nunca perdió contra los hispalenses, Guerra ya les anotó dos goles

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Carlos Corberán, tiene ante los andaluces la mejor estadística de su corta carrera en LALIGA

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SevillaEl Valencia CF, que el sábado disputa en el Sánchez-Pizjuán su encuentro de la vigésima novena jornada liguera, mantiene abierta una racha de tres partidos consecutivos sin perder en el campo del Sevilla, aún lejos de las trece visitas invicto al mismo rival que acumuló entre 1990 y 2006. La última vez que visitó el feudo andaluz ya fue con un Carlos Corberán que acababa de aterrizar en Valencia CF con la misión casi imposible de salvar al equipo. El de Cheste lo hizo y, aunque salió del feudo de Nervión con un empate y como colista de la clasificación, logró remontar el vuelo.

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Sevilla tiene un color especial para Corberán... y Javi Guerra

Y es que, el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, tiene ante los andaluces la mejor estadística de su corta carrera en LALIGA. No en vano, el técnico valenciano no ha perdido ninguno de sus tres duelos ante el Sevilla en la competición de la regularidad. En concreto, ha sumado una victoria y dos empates.

Ante ningún otro rival ha disputado más partidos sin conocer la derrota en LALIGA (Aunque iguala estas estadística con el Espanyol y el Getafe, dos equipos que se le dan bien).

Corberán llega cuestionado, pitado por su hinchada ya en un par de ocasiones, y necesitado de que su equipo encuentre un patrón de juego definido. Ahí una de las grandes dudas es si mantiene el trivote con Javi Guerra a pesar de no estar Filip Ugrinic o si, por el contrario le devuelve la titularidad a Lucas Beltrán. Será una decisión táctica que el técnico tome este sábado antes del partido pero, a tenor de las estadísticas previas, su apuesta segura debería ser Javi Guerra. No en vano, el de Gilet tiene al Sevilla como su víctima favorita. Le ha marcado en dos ocasiones.

La víctima favorita de Javi Guerra

La última victoria blanquinegra en Sevilla fue hace dos temporadas cuando el equipo de Rubén Baraja ganó en la primera jornada gracias al gol de Javi Guerra en el minuto 88 para poner el 1-2; después, en abril de 2025, el de Gilet sellaría poco antes del descanso el triunfo contra los andaluces en Mestalla por 1-0. Diego López puso un centro medido al área que rebotó en Badé y se estrelló en la madera. El rechace le cayó a Gayà, que se topó con un gran Nyland que evitó el gol local. Pero el Guajín no se rindió y puso otro buen centro que Javi Guerra, con sangre fría, convirtió en el 1-0 en el minuto 49 justo antes del descanso.