Posibles alineaciones del Levante - Oviedo para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 11:42h.

Levante UD - Real Oviedo, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

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El Levante UD recibe al Real Oviedo en el Estadio Ciutat de València en la que será la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo a las 18.30 y enfrenta a dos equipos que están jugándose no bajar de categoría. El Levante viene de empatar a 1 frente al Rayo Vallecano en la jornada anterior y está 19º en LA LIGA EA Sports a 5 puntos del Deportivo Alavés, que es el equipo que marca la salvación. El Real Oviedo viene de ganar al Valencia por 1-0 en el Carlos Tartiere y está 20º, a 7 puntos de salir del descenso. Los de Guillermo Almada llevan 2 partidos sin perder y quieren sumarse a la lucha por la permanencia.

Posible alineación del Levante UD

El Levante empató a 1 frente al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas y encadena 3 partidos seguidos sin perder. Los de Luis Castro tienen una final ante un rival directo como es el Oviedo y una derrota supondría un fuerte varapalo para el conjunto granota. El entrenador portugués no podrá contar con Matías Moreno, que es baja por sanción y tampoco con Roger Brugué y Carlos Álvarez, que están lesionados. Las dudas serán Unai Elgezabal y Pablo Martínez. Respecto al once, en el centro del campo Olasagasti se disputa la titularidad con Iker Losada, aunque parte con ventaja y en el extremo izquierdo Tunde y Paco Cortés son las opciones.

Posible once del Levante UD frente al Oviedo:

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez, Matturro, Dela, Toljan

Centrocampistas: Tunde/Cortés, Oriol Rey, Olasagasti/Losada, Víctor García

Delanteros: Iván Romero, Carlos Espí

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo ganó al Valencia en casa en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports con un solitario gol de Alberto Reina. Los de Guillermo Almada siguen confiando en la salvación y el partido frente al Levante es una prueba de fuego. El técnico uruguayo no podrá contar con Luka Ilic, que está lesionado y Ovie Ejaria, Thiago Borbas, Leander Dendoncker y Lucas Ahijado serán duda. Almada parece haber encontrado un once fijo y la única posición que puede variar es la del extremo derecho, donde Ilyas Chaira y Hassan se disputan la titularidad

Posible once del Real Oviedo frente al Levante:

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, David Costas, Bailly, Nacho Vidal

Centrocampistas: Sibo, Fonseca, Reina

Delanteros: Thiago Fernández, Viñas, Chaira/Hassan