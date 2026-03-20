Posibles alineaciones del Osasuna - Girona para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 07:33h.

Osasuna - Girona, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Gazzaniga y Hugo Rincón le provocan una fuerte resaca al Athletic en Girona

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El Club Atlético Osasuna recibe al Girona FC en el Estadio El Sadar en la que será la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El partido se disputará el sábado 21 de marzo a las 18.30 y enfrenta a dos rivales directos que están empatados a 34 puntos en la clasificación con el Osasuna 11º y el Girona 12º. El conjunto navarro viene de perder por 3 goles a 1 frente a la Real Sociedad en Anoeta en un encuentro en el que Víctor Muñoz fue el único goleador de los rojillos. El Girona ganó 3-0 al Athletic Club en casa en un gran partido del equipo catalán que ha dado la vuelta a la temporada y está cada vez más lejos del descenso.

Posible alineación del CA Osasuna

El Club Atlético Osasuna perdió 3-1 frente a la Real Sociedad en Anoeta. Con la baja de Ante Budimir, los de Alessio Lisci solo pudieron anotar un gol. Para el partido contra el Girona, el entrenador italiano recuperará efectivos para buscar la victoria y mantenerse vivos en la pelea por Europa. La única baja será Iker Benito y tanto Budimir como Raúl García de Haro, volverán a la convocatoria. Las duda principal de Lisci está en el pivote donde Iker Muñoz y Lucas Torró se disputan la titularidad. Los dos centrocampistas jugaron frente a la Real Sociedad pero no compartieron minutos.

Posible once del Osasuna frente al Girona:

Portero: Herrera

Defensas: Galán, Boyomo, Catena, Rosier

Centrocampistas: Moncayola, Iker Muñoz/Torró, Aimar Oroz

Delanteros: Víctor Muñoz, Budimir, Rubén García

Posible alineación del Girona FC

El Girona ganó por 3 goles a 0 al Athletic Club en el Estadio Municipal de Montilivi la jornada pasada. El conjunto catalán realizó un gran partido y no le dio ninguna opción a los de Ernesto Valverde. Hugo Rincón, cedido por el Athletic, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri fueron los goleadores de la tarde. Michel Sánchez no podrá contar Juan Carlos, Donny Van de Beek, Cristian Portu, Bryan Gil, ter Stegen y Ricard Artero que serán baja por lesión. Christian Stuani y Thomas Lemar son duda para el partido frente al Osasuna. El entrenador madrileño tendrá que decidir quien será el extremo izquierdo, donde Joel Roca y Claudio Echeverri son las opciones y si Vladyslvav Vanat será de la partida. En el caso de que el delantero ucraniano sea suplente, Roca, Echeverri y Viktor Tsygankov serán los delanteros titulares.

Posible once del Girona frente al Osasuna:

Portero: Gazzaniga

Defensas: Arnau, Blind, Reis, Arnau

Centrocampistas: Ounahi, Fran Beltrán, Witsel

Delanteros: Joel Roca/Echeverri, Vanat, Tsygankov