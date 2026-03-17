Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 15:23h.

Catalán confirma la intención de seguir con Manuel Pellegrini la próxima temporada

Catalán aplaude el trabajo realizado por el Betis en cantera

Compartir







El Betis presume de cantera. El conjunto verdiblanco, tras proclamarse campeón de la Copa del Rey Juvenil casi 30 años después, se muestra orgulloso del trabajo realizado en las categorías inferiores y este martes José Miguel López Catalán ha querido mandar un mensaje en COPE Sevilla sobre la gestión de Pellegrini: "Él lo sabe".

Ha sido el vicepresidente de la competición el que, en el citado medio, ha recordado que "por la noche aún recordaba el partido -el de la final ante el Barça-. Fue un partidazo, disfrutamos de todo el equipo, de esa cantera, de ese entrenador... dimos una lección de fútbol, de trabajo, de táctica y físico. Les metimos cuatro, pero pudieron ser más".

Sin querer centrarse individualmente en nombres, Catalán decía que "tenemos una generación de futbolistas, pero también el equipo de trabajo que hay cantera. Hay proyecto de cantera, que todos los clubes dicen que apuestan por la cantera, pero nosotros estamos ahí", situación que se vería obligado a moldear poco después.

Porque ante la insistencia, el vicepresidente reconocía que "Morante hizo un partidazo, ha crecido mucho, como extremo y jugador de ataque, tiene mucho futuro. Iván Corralejo, Manu, Óscar Masqué, Carlos de Roa, Curro... es un equipo que ves que hay trabajo, que hay horas de metodología. Los béticos tenemos que estar contentos porque el futuro del Betis está en la cantera".

PUEDE INTERESARTE Orejas tiesas en el Athletic que aspira a tener más retornos que el de Unai Gómez ante el Betis en San Mamés

El mensaje (y la defensa) de Catalán a Pellegrini con la cantera

En estas, al ser cuestionado por las oportunidades que Pellegrini ofrecía a los canteranos, Catalán decía que "quiero poner en valor a Manuel Pellegrini. Él sabe que esto es parte clave del proyecto, recordemos a Assane Diao o Jesús Rodríguez, que han sido grandes ventas para el club. Vamos por buen camino. Ahora mismo, los juveniles es magnífico".