El Valencia CF va a la feria a vender el Nou Mestalla

David Torres 13 MAR 2026 - 09:09h.

El Valencia CF sigue quemando etapas para trasladarse al Nou Mestalla y que, de paso, el estadio pueda ser sede del Mundial 2030. Mientras las obras avanzan de forma asimétrica y las gestiones con la FIFA también van por buen camino para llegar a la cita mundialista en condiciones, el club y Legends siguen vendiendo las 6.500 butacas de Hospitality que tendrá el estadio, cuyo aforo será de 70.044 asientes, a una velocidad de vértigo. Así, si hace unas semanas se agotaron ya las Mediterranean Suites y sacaron a la venta los palcos más exclusivos del nuevo estadio, el Valencia continúa con su trabajo de campo.

El Nou Mestalla a la venta en Feria Valencia

En este escenario, el Valencia CF ha participado en Forinvest, el gran evento para conocer los retos empresariales de 2026. Con un enfoque en economía, finanzas, seguros y tecnología disruptiva, reúne a expertos de primer nivel en conferencias, debates y mesas redondas que abordan los desafíos más actuales: desde la transformación digital y el acceso a financiación, hasta la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Un espacio donde empresarios y profesionales encuentran las claves para anticipar y afrontar los cambios del sector y asegurar el futuro de sus negocios y dónde el Valencia CF ha promocionado su Nou Mestalla y su hospitality, y los diez verticales de negocio que tiene el estadio.

¿Qué es el hospitality del Nou Mestalla?

Con el Nou Mestalla, el Valencia multiplicará por trece su oferta actual de Hospitality, pasando a disponer de más de 6.500 asientos premium -casi un 10% de la capacidad total del estadio- dotados de la mayor exclusividad y personalización.

La propuesta que han podido conocer las personas que se acercaron a Forinvest incluye 10 modalidades de productos Hospitality diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido. Además, cada producto incorpora una serie de ventajas adicionales que enriquecen la experiencia y varían en función de la categoría elegida.

¿Cuándo se podrán reservar los asientos de abonados?

Mientras el Valencia CF culmina la venta del hospitality (antiguamente conocido como zona VIP), el club prepara la migración de sus abonados para final de año.