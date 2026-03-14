Saray Calzada 14 MAR 2026 - 00:01h.

El entrenador se quejó en 'DAZN' del tiempo añadido

Uno por uno del Deportivo Alavés ante el Villarreal: aprobados raspados y varios suspensos

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El Deportivo Alavés se relamía con la victoria ante el Villarreal. El cuarto árbitro levantó el cartelón y señaló 9 minutos y los fantasmas de Mestalla acudieron. En el primer partido de Quique Sánchez Flores iba ganando, pero en los minutos finales le acabaron remontando el partido. Ante el equipo de Marcelino volvió a pasar, en los últimos segundos Pépé marcó un golazo para hacer el empate.

El técnico del equipo babazorro habló tras el partido en 'DAZN' de los minutos añadidos y no consideraba que había pasado nada para que se añadieran tanto. "Hay un poco de psicosis por la cantidad de tiempo que nos añaden, que en Valencia sucedió. Yo creo que es demasiado. Ya llevados dos descuentos de nueve minutos sin hacer nada especial", comenzó diciendo al respecto. Quique compara con ese partido en Mestalla que iban ganando, pero que a partir del minuto 90 acabaron perdiendo.

"Llevamos 18 minutos en dos partidos. Me parece una barbaridad. Nosotros no somos un equipo que pierda tiempo. Se lo ha dicho al árbitro. Respeto mucho sus actuaciones, pero no creo que merezcamos 18 minutos de añadido en dos partidos. Es verdad que los partidos hay que jugarlos hasta el últimos segundo, pero creo que innecesario", dijo Quique en sala de prensa.

Para el entrenador lo que sucedió en el descuento fue más acierto del jugador del Villarreal que error de sus chicos. A pesar de que lleva dos partidos en el cargo con una derrota y un empate, el técnico está contento con lo que ha visto hasta el momento en estas pocas sesiones de entrenamiento que ha tenido con ellos y cree que es un buen punto de partida. "Lo lamento mucho por la afición, porque creo que ha visto a un equipo de pie y creo que tenemos menos puntos de los que merecemos. Compitiendo así creo que sacaremos los puntos necesarios", dijo sobre cómo ve al equipo.