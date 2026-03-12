Tito González Sevilla, 12 MAR 2026 - 20:31h.

Hay historias que nos recuerdan, una y otra vez, que esto del fútbol no son 22 tios corriendo detrás del balón. Esta afición va más allá, reúne a millones de espectadores, a millones de aficionados alrededor de un escudo y la unión, además, crea nexos inolvidables. Para ejemplo, la historia de María del Mar, aficionada del Sevilla "desde que nací" y que ahora, en plena lucha contra el cáncer, recibe un apoyo incondicional de los suyos, los sevillistas.

María del Mar, de 43 años, se presenta ante las cámaras de ElDesmarque como una sevillista de cuna, con una sonrisa que ilumina un Sánchez-Pizjuán completamente vacío, un estadio que se rinde a sus pies.

Como ella misma cuenta, acudió al médico "sin echarle mucha cuenta" y le aseguraron que tenía una inflamación de la mandíbula. "Pasaron los meses y fui otra vez, me dijeron que podía ser otra cosa. Fue el dentista el que me dijo que podía ser un tumor", recuerda.

Nuestra protagonista, que pasea por el Sánchez-Pizjuán como si recordase cada esquina del mismo, desvela que, como si de un golpe totalmente inesperado, "me dijeron que podía ser agresivo y a mi marido le dijeron que, si la quimio no iba bien, me quedaban meses de vida". "Buscamos en internet otras alternativas y encontramos esta clínica en Marbella", apunta al hablar sobre su tratamiento.

"Para mí el Sevilla lo es todo, desde chica. Lo he pasado mal, físicamente no me encontraba bien, pero ahora poco a poco puedo venir. Me alegro muchísimo de estar aquí", nos confiesa emocionada al bajar las escaleras del estadio.

El apoyo del sevillismo... y de los béticos: "Aquí no hay color"

Fan absoluta de Suker, rompía sus fotos de pequeña "dándole besos", nos muestra sus tatuajes, promete alguno más en un futuro inmediato y se detiene especialmente al hablar sobre la ayuda recibida en estos delicados momentos.

"Me han ayudado muchísimos sevillistas, como mi familia, me ha ayudado mucha gente. No pensaba que esto iba a tener tanta repercusión", confiesa recordando que "mi hijo lo puso en redes sociales y respondió muchísima gente, incluso sus amigos de la Facultad, aún no me lo creo".

Sin perder la sonrisa en ningún momento, y siempre con una atenta mirada a su templo, María del Mar aprovecha la cámara para agradecer "a mi amigo bético, que él está perdiendo la vista, por escribirlo en redes sociales. Aquí no hay color".

Las peñas que apoyaron a María del Mar

María del Mar intenta no olvidar a nadie, intenta no dejarse en el camino a nadie y entre esos muchos aparecen La Peña Sevillista 'La Colina de Gelsenkirchen' y la Peña Nervión Solidario, que con José Luis Martínez, presidente de la primera, y uno de los miembros de la segunda, escenifican un bonito paseo por el estadio.

"La familia siempre se ayuda", dice el representante de la Peña Nervión Solidario. "Pusimos rápidamente una rifa de una camiseta en marcha, rápidamente los peñistas colaboraron. Ella me dijo que quería ser abuela y estoy seguro que, con este tratamiento que parece que va bien, lo va a superar".

Martínez, por su parte, recuerda que "hicimos un llamamiento a nuestros peñistas y nos alegramos muchísimo que todo esté saliendo prácticamente bien".

La historia, de superación, de lucha, de constancia e ímpetu, se resume en una de las últimas frases que se escuchan en el reportaje superior de la noticia: "Lo mínimo, en cualquier tipo de problema, es que un sevillista esté al lado de los suyos, que ese blanquirrojo nos una para salir adelante".