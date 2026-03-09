Antonio Cordón, pendiente de oportunidades a bajo coste

Álvaro Borrego Sevilla, 09 MAR 2026 - 10:19h.

El Sevilla FC, más allá de Patrik Mercado, seguirá con una política ciertamente austera

El Sevilla FC, optimista con la renovación de Oso

Compartir







El Sevilla FC seguirá en verano con relativa austeridad en la política de fichajes, aunque la tendencia positiva invita a pensar a que la dirección deportiva dispondrá de algo más de oxígeno para acudir al mercado. Un claro ejemplo de ello serán los seis millones que pagará la entidad por Patrik Mercado, aunque para que pueda oficializarse (por ahora solo se anunció principio de acuerdo) el club deberá liberar una cantidad importante de límite salarial a través de la venta de alguno de sus hombres importantes. Desde el Sánchez-Pizjuán ven la época de bonanza más cerca, aunque por el momento seguirá siendo una etapa marcada por la contención de gasto. La política de Antonio Cordón sigue siendo clara. Oportunidades de mercado, a bajo coste, y con posibilidad de revalorización para generar plusvalías a corto o medio plazo.

Sobre ello habló este domingo el propio director deportivo, quien ponía en valor la llegada de Patrik Mercado, aunque insistió en que la política de fichajes seguirá condicionada por la poca capacidad de inversión. "El año pasado llegamos en el mes de junio, no dio mucho tiempo. Este año, pues ya llevamos un año de trabajo y ciertamente, tenemos que estar muy pendientes de todo el mercado, por así decirlo, de oportunidades a bajo coste y jugadores que nos puedan ayudar para el futuro del club", explicaba Antonio Cordón en Movistar +.

Las ventas del verano pasado lograron darle una mordida importante a la deuda del Sevilla FC, aunque ese proceso de recuperación aún debe dar algún paso más a través de nuevas plusvalías. Sea como fuere, es más que evidente la nulidad de gasto en el mercado, siendo el equipo Primera División que menos ha invertido en fichajes esta campaña. En concreto, el Sevilla FC únicamente ha gastado 250.000 euros en el coste que supuso la cesión de Batista Mendy. Alfon, Suazo, Cardoso, Alexis Sánchez y Azpilicueta llegaron libres. Vlachodimos y Maupay, cedidos sin coste alguno (más allá del salario).

Son esas oportunidades de las que hablaba Antonio Cordón, aunque algunas de ellas, a partir de verano, irán enfocadas a buscar alguna revalorización que pueda generar plusvalías. Con estos números el Sevilla FC se convertía en el club que menos ha invertido en fichajes, contando los mercados de verano e invierno. Le siguen el Getafe (1.80 mill), el Real Oviedo (3.50M), el Levante (5.70M), el Elche (8.60M) y el Mallorca (8.80M).

De momento es sabido que el Sevilla FC contará con varias fichas libres para preparar con mayor holgura el inicio del verano. En junio terminan sus contratos Orjan Nyland, Manu Bueno y Alexis Sánchez, todos ellos sin posibilidades de continuidad. Habida cuenta la imposibilidad numérica de la renovación automática de Azpilicueta, el club deberá valorar qué hacer con él y con Nemanja Gudelj, cuyo contrato expira también a final de curso.