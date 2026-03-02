Pepe Jiménez Sevilla, 02 MAR 2026 - 22:26h.

El escudo pesa

El Sevilla se aleja del descenso a pesar de haber sumando un único punto

Euforia, alegría, ilusión y motivación. Todo ello puede darle el agónico empate ante el Betis al Sevilla de Matías Almeyda, pero como todo futbolero conoce, lo que se jugó en La Cartuja es un encuentro con el mismo valor que el resto y se sumó un punto que, aunque en lo anímico quizás valga más, en lo numérico es exactamente igual al del Girona o Alavés. Es por ello que, más allá de fiestas, hay que darle valor al punto sumado y para este equipo es enorme.

Lo es porque rivales como Oviedo, Mallorca -marca los puestos de descenso-, Girona o Alavés no sumaron, porque otros como Rayo o Elche solo sumaron uno y porque solo el Valencia consiguió vencer. A la espera del Getafe, que juega este lunes ante el Real Madrid, el punto vale porque la jornada sale prácticamente positiva para el Sevilla y porque a falta de una jornada más, la distancia con la zona roja es superior a la pasada semana.

El Sevilla actualmente suma 30 puntos, quedándose a 12 de la cifra conocida o supuesta para la salvación, es decir, teniendo que conseguir al menos un punto por cada partido que le queda. No será sencillo, pero sí parece más de lo que parecía hace unas semanas.

Las próximas citas, como de costumbre, serán claves para los de Matías Almeyda. Este mismo fin de semana, el Sevilla recibirá al Rayo Vallecano (27 pts) con la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa contando además que el Mallorca visitará El Sadar, el Elche deberá ir a La Cerámica, el Getafe recibirá al Betis y el Valencia se enfrentará al Deportivo Alavés.

Lo advirtió Almeyda hace semanas, que cada jornada será una final para este Sevilla, pero la realidad es que el punto del derbi vale mucho en lo anímico... y podría ser importantísimo en lo numérico.