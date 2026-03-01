Andrea Esteban 01 MAR 2026 - 18:17h.

Derrota que corta la buena racha de los de Lisci

Alessio Lisci: "La de Mestalla es una de las salidas más difíciles que nos quedan"

Osasuna llegaba a Mestalla con el pecho hinchado tras la gran victoria ante el Real Madrid en El Sadar en la última jornada, con la sensación de que el equipo había dado un paso al frente. Pero el fútbol no entiende de inercias largas: en Valencia se encontró un partido espeso, de mucha fricción y pocas ideas, que se decidió desde el punto de penalti.

Las notas de los jugadores de Osasuna en Mestalla

Sergio Herrera (4): Protagonista para bien y para mal. Mezcló una buena parada a Sadiq con varias acciones muy dudosas con el balón en los pies. En el penalti fue engañado por Sadiq, lo que le dio la victoria a los ché, pero su inseguridad previa transmitió nervios al equipo.

Valentin Rosier (4): Vio amarilla pronto por cortar una contra y sufrió atrás. Poco aporte ofensivo y demasiadas dificultades para frenar las llegadas por su costado.

Alejandro Catena (7): El más fiable atrás. Ganó duelos, despejó centros laterales y sostuvo al equipo cuando el Valencia apretó en el tramo final del primer tiempo.

Jorge Herrando (6): Correcto en los cruces y atento para frenar a Ramazani en alguna transición peligrosa. Cumplidor.

Javi Galán (7): De lo mejor del equipo. Profundo por la izquierda, insistente en la segunda mitad y generando problemas constantes junto a Raúl Moro.

Rubén García (4): Muy intermitente. Errático en alguna falta lateral (algo poco habitual en él) y sin peso real en la creación. Fue sustituido sin dejar huella.

Lucas Torró (6): Mucho trabajo y sacrificio en la medular. Sostuvo el equilibrio en un partido de ida y vuelta, aunque sin capacidad para imponer criterio.

Jon Moncayola (5): Intenso, pero algo superado cuando el Valencia subió revoluciones. Cumplió en lo físico, discreto con balón.

Víctor Muñoz (6): El más atrevido arriba. Buscó la chilena, forzó faltas y trató de agitar el partido, aunque le faltó acierto en el último gesto.

Ante Budimir (4): Muy bien vigilado y prácticamente desaparecido. Apenas remató y no consiguió imponerse en el juego aéreo, donde suele marcar diferencias. Apenas tuvo remates claros, aunque dejó una buena dejada de cabeza para la ocasión de Víctor en el tramo final.

Raúl Moro (7): El que más desborde generó. Encaró, ganó línea de fondo y fue el principal argumento ofensivo rojillo en la segunda mitad.

Los suplentes de Alessio Lisci

Raúl García (5): Entró para formar doble punta tras el 1-0 y aportar más presencia en el área. Peleó, pero no tuvo ninguna ocasión clara para cambiar el rumbo.

Kike Barja (6): Provocó un córner peligroso en el tramo final y agitó el ataque cuando el equipo quemaba sus últimas opciones.

Moi Gómez (5): Vio amarilla en una contra y aportó intensidad en los minutos finales, aunque sin incidencia directa en el área rival.

Juan Cruz (n.c)

Asier Osambela (n.c)