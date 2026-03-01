Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 19:53h.

Compartir







El domingo se cierra en la jornada 26 de LALIGA EA Sports con el duelo de Montilivi entre el Girona FC y el Celta de Vigo con los locales buscando dar el salto para alejar el descenso casi de forma definitiva y los visitantes buscando asentarse en Europa a la espera de medirse al Lyon. Un duelo para el que Míchel Sánchez y Claudio Giráldez tienen ya alineaciones confirmadas con algunas variantes.

El Girona llega al encuentro con la baja de última hora de Christian Stuani anunciada por el club albirrojo al dar a conocer la alineación de Míchel para el encuentro. El futbolista uruguayo se suma a los lesionados de larga duración Juan Carlos, Marc André ter Stegen, Donny van de Beek y Portu además de Álex Moreno, que podría regresar en las próximas semanas.

La alineación del técnico vallecano sólo tendrá una novedad con respecto al último partido en el que los catalanes igualaron 2-2 en Mendizorroza. Sale de la misma Iván Martín para que entre un exceltista como Fran Beltrán, que dejó el conjunto olívico en este pasado mercado invernal como el tercer jugador con más partidos en la historia del club en Primera.

PUEDE INTERESARTE Los horarios de los octavos de Europa League y Conference con Betis, Celta y Rayo

En el Celta de Vigo, Claudio Giráldez llegaba con cuatro ausencias en su convocatoria sumando al lesionado Pablo Durán el sancionado Borja Iglesias y las bajas de Carl Starfelt y Marcos Alonso en busca de descanso. Esto lleva al técnico de Porriño a introducir, como suele ser habitual, varias novedades con respecto al once que consiguió ante el PAOK el pasado jueves el pase a octavos de final de la Europa League.

De hecho, sólo cuatro futbolistas repiten con respecto al once titular del encuentro europeo en el que Ionut Radu estuvo en la portería, Javi Rodríguez en la línea de tres centrales y Sergio Carreira como carrilero izquierdo. El otro que dobla presencia es Ilaix Moriba, que salió en el descanso del duelo del pasado jueves para la entrada de Miguel Román y ahora ambos compartirán doble pivote.

PUEDE INTERESARTE El dineral que ingresa el Celta tras su pase a octavos de Europa League y su papel en el mercado

Alineaciones confirmadas del Girona-Celta

XI del Girona FC: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vítor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez; Axel Witsel, Fran Beltrán, Viktor Tsygankov, Thomas Lemar, Bryan Gil; Vladyslav Vanat.

XI del Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez; Óscar Mingueza, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fer López, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez.