Basilio García Sevilla, 28 FEB 2026 - 16:33h.

ElDesmarque ha realizado un seguimiento al brasileño en el entrenamiento previo al derbi

La promesa de Antony al Betis antes del derbi ante el Sevilla

Compartir







Últimos minutos del partido ante el Girona en noviembre del año pasado. Antony, quizás por la frustración de no sacar adelante el resultado ante un equipo que llegaba en puestos de descenso, acaba propinando una patada en la cara a Joel Roca. El VAR llama a Galech Apezteguía y el Real Betis Balompié se queda con un jugador menos en el tramo final… y sin su gran estrella para el derbi ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

A Antony se le caía el mundo encima. Después de un verano muy complicado y unos primeros meses de temporada en los que se iba poniendo a tono, veía cómo se le escapaba de entre los dedos la posibilidad de jugar por primera vez un duelo de máxima rivalidad sevillana en Nervión. El Betis recurrió todo lo recurrible, pero el perdón al brasileño no llegó y, definitivamente, el jugador vería el partido desde un palco del Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo no le echó de menos especialmente, venció con solvencia (0-2) y el de Sao Paulo disfrutó del derbi desde otra perspectiva, pero metidísimo en lo que significa y supone.

PUEDE INTERESARTE La especial conexión de Antony y Abde a horas del derbi ante el Sevilla

Este fin de semana todo ha cambiado. Antony está ante su segundo derbi como jugador del Real Betis Balompié, sabedor además de que es la gran estrella de un equipo que no cuenta en estos momentos con hombres como Isco Alarcón o Gio Lo Celso. Y solo había que observarlo en el entrenamiento a puerta abierta de este sábado para darse cuenta de que es un día especial para él.

Las cámaras de ElDesmarque le han hecho un seguimiento que puedes ver en el reproductor que encabeza esta noticia , y su actitud a poco más de 24 horas del derbi lo dice todo. Comenzó bromeando con sus compañeros sudamericanos, pronto se metió en el papel en los ejercicios como los rondos o los centros, y tuvo tiempo para agradecer los cánticos en los que el beticismo coreaba su nombre. También se entretuvo en hacer malabares en el centro del campo para el deleite de la afición, y como está en todo, pareció advertir en el tramo final a Manuel Pellegrini de que la grada estaba coreando su nombre y les ‘debía’ un saludo. El chileno sonreía, esperanzado con que Antony sonría también al final del derbi.

Un derbi especial

El futbolista está entusiasmado con la posibilidad de disputar este derbi ante el Sevilla con la afición verdiblanca detrás, y así lo expresó durante la semana en la televisión oficial del club. “No sueño, pero por más que tengo muchas ganas, tengo que tener este equilibrio porque tengo que estar bien, estar tranquilo el día del partido. Imagino, sí, imagino que ganamos, imagino que marco un gol, que por la grandeza del partido, del derbi, está bien”.

PUEDE INTERESARTE La razón por la que Antony acabó entre lágrimas tras el Betis - Rayo

Eso sí, Antony espera ser capaz de controlarse y que no haya un exceso contraproducente de motivación. “Hhay que tener control en la cabeza porque cuando hay patadas en el derbi, es normal que se pelee, hay que ser inteligente. Lo digo por mí, tengo ganas de pelear por mis compañeros, pero ganas de que me den el balón para encarar y hacer las cosas que sé. Es un partido en el que hay que tener control emocional”, concluía.