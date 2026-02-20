Posibles alineaciones del Deportivo Alavés - Girona para la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 05:23h.

Deportivo Alavés - Girona, las posibles alineaciones del partido de la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Estrada Fernández pide la cabeza de Fran Soto tras los errores de Montilivi: "Que salga diciendo que dimite"

Compartir







En la jornada 25 de LALIGA EA Sports llega uno de los partidos más interesantes en la pelea por la permanencia. El Deportivo Alavés recibirá al Girona el próximo lunes 23 de febrero de 2026 a las 21:00 (hora española) en el Estadio de Mendizorroza. Los blanquiazules vienen de empatar contra el Sevilla fuera de casa en un partido que terminó con Almeyda fuera de sí. En cambio, el Girona de Míchel llega con la confianza por las nubes tras ganar en un partidazo al FC Barcelona en el derbi catalán.

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés de Eduardo Coudet viene de empatar en LALIGA EA Sports frente al Sevilla. No pudieron pasar del 1-1 en un partido donde jugaron con un jugador más en gran parte de los 90 minutos. Llegan a este duelo liguero con prácticamente todos sus jugadores disponibles. Tan solo son dudas: Koski y Benavidez, que siguen recuperándose de sus lesiones de menisco y aductor respectivamente. Llegan como 14º clasificado, con 26 puntos y dos por encima del descenso.

Posible once del Deportivo Alavés frente al Girona:

Portero: Sivera

Defensas: Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny

Centrocampistas: Blanco, Ibáñez, Aleñá, Calebe/Ángel Pérez

Delanteros: Boyé, Toni Martínez

Posible alineación del Girona

El Girona de Míchel jugará este partido tras haber vencido al líder en ese momento de LALIGA. 2-1 fue el resultado final de un partido lleno de ocasiones en ambos lados del campo. Los tres puntos sentaron de maravilla para un conjunto que no arrancó nada bien la presente campaña. Ahora, estos se están haciendo un hueco entre la mitad de la tabla en busca de la permanencia en primera división. Con 29 puntos ya se colocan 12ºs. Este partido no podrá jugar Joel Roca por tarjeta roja tras cometer una dura falta sobre Lamine Yamal en el último encuentro. Juan Carlos Martín, Van de Beek, Portu, Artero, Ounahi, Álex Moreno y Ter Stegen son bajas por lesión.

Posible once del Girona frente al Deportivo Alavés:

Portero: Gazzaniga

Defensas: Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau

Centrocampistas: Iván Martín, Fran Beltrán, Lemar

Delanteros: Bryan Gil, Tsygankov, Vanat