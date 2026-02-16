El uno a uno y notas del Girona ante el Barcelona con cinco sobresalientes

Pablo Sánchez 16 FEB 2026 - 22:58h.

El Girona logró una valiosísima victoria tras superar al Barcelona en Montilivi en un partido en el que los locales jugaron de maravilla. Tanto que lograron desbancar del liderato al Barça con remontada incluida. Lemar y Fran Beltrán dieron la vuelta al tanto inicial de Cubarsí.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Girona frente al Barcelona en Montilivi:

Gazzaniga (7): Un mano a mano ante Lamine fue su aportación a un primer tiempo de escasas llegadas del Barça. Poco pudo hacer ante el remate de Cubarsí.

Vitor Reis (8): Se marcó un jugadón en solitario en el primer tiempo de la cual el Girona sacó mucho rédito. Ordenador atrás.

Arnau (7): Mostró un gran nivel defensivo que neutralizó en buena medida el poderío ofensivo del Barcelona.

Hugo Rincón (9): Se proyectó en ataque en muchas ocasiones. La banda era un correcalles por su costado en el primer tiempo

Blind (8): Siempre en el lugar idóneo. Mucho trabajo acertado ante las dificultades que genera frenar a Lamine Yamal.

Witsel (9): Hizo un trabajo impecable para sacar el equipo hacia delante. Mucho apoyo atrás para sacar el balón con mucho criterio.

Iván Martín (8): Derroche físico para ayudar a sus compañeros. Estuvo omnipresente y aportando a todos los niveles.

Lemar (9): Mucho apoyo en las bandas y mucha seguridad con el balón en sus pies. Marcó el tanto del empate de su equipo.

Tsygankov (8): Fue adquiriendo protagonismo en el duelo con el paso de los minutos. Mucha profundidad en área blaugrana.

Bryan Gil (9): Dura batalla con Koundé en la banda. Bien en tareas defensivas para ayudar a frenar a Lamine.

Vanat (8): Trataba de salir con velocidad apoyándose en las bandas cuando recuperaba balón rápido. En continuo movimiento.

Cambios de Míchel

Joel Roca (7): El primer balón del que disfrutó fue un cabezazo a puerta en franca posición. Muy activo todos los minutos.

Fran Beltrán (9): Conectaron muy pronto nada más entrar. Míchel buscaba frescura en el equipo con sus cambios y lo encontró. Revolucionó Montilivi con su golazo en la recta final.

