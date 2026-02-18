David Torres 18 FEB 2026 - 14:01h.

Arnaut Danjuma: “No se trata solo del ayuno”

ValenciaEste miércoles arranca el Ramadán para los más de 2,5 millones de musulmanes que residen en España, un período dedicado a la oración, la reflexión, la caridad y el ayuno durante las horas de sol, costumbres que transforman la rutina diaria de quienes las practican y que exigen equilibrio para compaginar este mes sagrado con la vida laboral. Es el caso de Arnaut Danjuma, Mouctar Diakhaby y Umar Sadiq, tres de los musulmanes que cumplen con los preceptos en el Valencia CF

"El mejor mes del año ha llegado. Ojalá Alá nos lo haga sencillo, lleno de deseos y un medio para alcanzar la justicia", decía Danjuma en su perfil oficial mientras apura los plazos para recuperarse de su lesión.

El ayuno no es lo único

Durante este período, que este año se prolongará hasta el 19 de marzo, los musulmanes se abstienen de comer y beber durante el día y evitan tomar alcohol, mentir o mantener relaciones sexuales. El ayuno en Ramadán es obligatorio aunque hay excepciones: enfermos, viajeros, niños, ancianos y mujeres embarazadas, en período de lactancia o durante la menstruación.

Arnaut Danjuma, cuando estaba en Inglaterra, ya explicó cómo vive el Ramadán y cómo le afecta a su día a día antes en el Tottenham y ahora en el Valencia. “El Ramadán es un mes muy importante para mí”, afirmó el jugador, quien subrayó que la práctica religiosa va más allá de dejar de comer o beber durante el día. Según explicó, “no se trata solo del ayuno”, sino también de mejorar el comportamiento y fortalecer la conexión espiritual.

Danjuma, un ejemplo de cómo vive el Ramadán

El atacante señaló que vive este periodo de forma positiva y que no lo considera un obstáculo para su carrera profesional. “No lo veo como algo difícil”, comentó, añadiendo que con el paso de los años su cuerpo se ha adaptado completamente a la rutina del ayuno.

Danjuma también destacó el impacto mental que experimenta durante estas semanas. “Me hace más fuerte mentalmente”, explicó, relacionando el Ramadán con una mayor concentración y disciplina tanto dentro como fuera del campo.

¿Cómo se aplica en un club de fútbol profesional?

En cuanto a la exigencia del fútbol profesional, el jugador indicó que la clave está en la planificación: organiza cuidadosamente su alimentación y descanso para mantener el rendimiento competitivo. “Todo es cuestión de preparación”, señaló Danjuma