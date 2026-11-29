Juan Pérez 29 NOV 2026 - 18:40h.

Da el paso a sus 40 años

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Manuel Neuer decide poner fin a su carrera profesional al final de la actual temporada tal y como ha comentado este domingo, una decisión sonada a sabiendas de lo que significa ser uno de los guardametas más sonados del Siglo XXI. En pleno dilema con el caso Musiala en el Bayern de Múnich, el internacional tiene claro cuál es su futuro después de las condiciones personales y profesionales de los últimos meses.

El Bayern de Múnich lleva un tiempo buscando un sustituto para Manuel Neuer debido a la cuenta atrás que el portero tenía para colgar las botas, y ahora parece una realidad. Con 40 años y varias lesiones a sus espaldas esta misma temporada, sus palabras toman aún más fuerza para respaldar la decisión: "No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano. Por eso espero gozar al máximo el tiempo que me queda" dijo Neuer en un encuentro con un club de seguidores del Bayern Múnich.

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Manuel Neuer, campeón del mundo con Alemania en 2014 y con dos Champions League en el Bayern en 2013 y 2020, tiene un bagaje increíble en Alemania donde ha conquistado trece veces la Bundesliga. Siempre bajo el escudo del conjunto bávaro, con el que también ha ganado ocho veces la Copa de Alemania, siete con el Bayern y una con el Schalke 04.

La posición del guardameta en la 26/27 es cuanto menos sintomática por su poca presencia, lo que le ha dado alas a Jonas Urbig bajo la portería del conjunto bávaro. Tanto es así que el propio Neuer ha elogiado en varias ocasiones que "el Bayern tiene resuelto el problema de la portería para los próximos diez años".

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En sus inicios fue el portero titular de la selección alemana sub-21 que se coronó campeona de Europa y en 2010 lo fue de la absoluta en el Mundial de Sudáfrica. Tras el Mundial de 2014 y el fin de la carrera internacional de Philipp Lahm, se convirtió también en capitán del equipo nacional, y después de estar presente en el Mundial 2026, adelanta que este será su final como profesional.