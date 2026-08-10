Celia Pérez 10 AGO 2026 - 23:29h.

Presentado como nuevo seleccionador de la sub 20 de Uruguay y técnico interino de la absoluta

Fede Valverde pide disculpas por la actuación de Uruguay y rechaza renunciar: "No voy a irme sin dejarla en lo más alto"

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Diego Forlán ha tenido este lunes su puesta de largo como nuevo seleccionador de la sub 20 de Uruguay y técnico interino a cargo de la absoluta mientras se elige al sustituto de Marcelo Bielsa. El técnico uruguayo coge las riendas de una selección en la que no descarta la posibilidad de convocar al máximo goleador en la historia de la Celeste, Luis Suárez.

En su primera conferencia de prensa tras asumir la conducción de la Celeste, Forlán fue cuestionado sobre las declaraciones que Luis Suárez dio antes del Mundial, en la que abrió la puerta para un posible regreso a la selección. "Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si el está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?". "Nadie va a discutir lo que es Luis", enfatizó.

Luis Suárez, a sus 39 años, expresó el pasado 1 de abril que "jamás le diría que no a la selección", si fuera requerido, pero en ese entonces, el seleccionador Marcelo Bielsa, no tuvo en cuenta al delantero del Inter Miami en la formación del equipo para jugar el Mundial 2026 que ha tenido lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un empate sin goles en un partido de las eliminatorias del Mundial con Paraguay. Entonces, el exdelantero del Barcelona y del Atlético de Madrid fue muy crítico con Bielsa y le culpó de tensar el ambiente dentro de la plantilla.

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Al no ser convocado, Suárez cerró su participación mundialista con cuatro actuaciones tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. El máximo goleador de Uruguay con 69 en 143 partidos jugados, acumula 16 encuentros en copas del mundo.

Además, Diego Forlán también elogió este lunes a Fede Valverde y Ronald Araujo y confió en que puedan aportar a la Celeste como lo suelen hacer en sus clubes. Matizo que "por ser lo que son" se espera que en la selección "sean lo mismo" y a veces eso no es tan sencillo, pero enfatizó que se trata de dos "grandísimos jugadores".